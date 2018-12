von Rolf Rombach

Schultersieg verpasst: TuS-Mittelgewichtler Roland Schwarz (oben) hatte Köllerbachs Laszlo Szabo gleich zwei Mal fast auf den Brettern, musste aber am Ende mit einem 9:2 und zwei Manschaftspunkten zufrieden sein. | Bild: Rolf Rombach

Ringen, 1. Bundesliga Südwest

TuS Adelhausen – KSV Köllerbach 18:8

Da staunte selbst der Fachmann des Saarländischen Rundfunks (SR), der mit einem Kamerateam in die Dinkelberghalle nach Adelhausen gekommen war, um die Gäste zu beobachten. Der Deutsche Vizemeister KSV Köllerbach lag zur Halbzeitpause deutlich mit 0:14 im Hintertreffen und verlor am Ende deutlich mit 8:18.

Der TuS Adelhausen, verlustpunktfreier Spitzenreiter der Südwestgruppe, zeigte während der knapp zwei Stunden Kampfzeit vor über 500 Zuschauer, dass er derzeit das Maß aller Dinge ist. Die fünf Siege aus den ersten fünf Begegnungen waren eine gute Vorlage für den Gesamterfolg, der noch deutlicher ausfiel als beim 14:10 im Hinrundenkampf im Saarland.

„Es lief nach Plan“, freute sich Trainer Bernd Reichenbach nach dem eindrucksvollen Abend, bei dem sich einige Ringer des TuS Adelhauen für die Halbfinal-Niederlage im Januar revanchieren konnten. So gewann Ex-Weltmeister Ivo Angelov (66 kg-Greco) gegen den WM-Achten Etienne Kinsinger deutlich mit 6:0. Im Januar war er noch mit 0:2 unterlegen. Schlussringer Stephan Brunner (75 kg-Freistil) hatte gegen Altmeister Andrij Shyyka zwar mit 0:7 das Nachsehen. In Köllerbach musste Brunner aber schon nach vier Minuten mit 0:16 von der Matte.

Die Neuzugänge Balint Korpasi (75 kg-Greco), Roland Schwarz (80 kg-Greco) und Peter Öhler (98 kg-Greco) bestätigten erneut ihren Mehrwert im Duell gegen den einzigen wehrhaften Gruppengegner. Während Vizeweltmeister Korpasi gegen Timo Badusch mit 5:0 siegte, brachte Nationalringer Schwarz seinen ungarischen Kontrahenten Laszlo Szabo gleich zwei Mal in die gefährliche Lage und ging mit 9:0 in die Pause. Der Erfolg eines zweiten Armdrehschwungs wurde durch den Gong vereitelt. Der Neu-Adelhauser gewann am Ende mit 9:4.

WM-Teilnehmer Öhler hatte gegen Erik Szilvassy, den U23-Weltmeister von 2017 aus Ungarn, einen guten Start, musste aber in der Schlussminute noch eine "Zwei" abgeben. Der 9:2-Punktesieg brachte dem TuS Adelhausen in der Team-Wertung so nur einen "Zweier" bei Öhlers Dinkelberg-Premiere.

Seinen Einstand im Bundesliga-Team feierte Adelhausens Eigengewächs Jörn Schubert (71 kg-Freistil). Gegen Top-Mann Mihail Sava zögerte der junge TuS-Ringer die Überlegenheitsniederlage zumindest auf die zweite Runde hinaus. Die dritte Niederlage kassierte Georg Harth (86kg-Freistil) beim 2:5 gegen den Ex-Adelhausener Istvan Vereb. Den schnellsten Kampf der Begegnung absolvierte indessen Schwergewichtler Nick Matuhin, der gegen Alexander Geid nach 26 Sekunden und einer Beinschraubenserie als Überlegenheitssieger von der Matte ging.

„Wir freuen uns über den Sieg, aber werden weiterhin konzentriert bleiben. Im Viertelfinale werden die Karten neu gemischt", zeigte sich Bernd Reichenbach fokussiert auf die Playoffs, die am 22. Dezember beginnen werden. Dank des Gruppensieges, der nach diesem Sieg sicher ist, ist der TuS Adelhausen gesetzt und bestreitet gegen den noch nicht feststehenden Gegner erst den Rückkampf am Samstag, 29. Dezember, in der heimischen Dinkelberghalle.