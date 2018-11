von Rolf Rombach

Ringen: (ror) Es ist nicht nur in der Südwest-Gruppe das Spitzenduell. Nur Titelverteidiger SV Wacker Burghausen ist so souverän in der Vorrunde unterwegs wie der TuS Adelhausen und Vizemeister KSV Köllerbach. Die Saarländer unterlagen bisher nur der Dinkelberg-Staffel mit 10:14. Ein Duell auf Augenhöhe steht also am Samstag im Hauptkampf an, das vielleicht einen ersten Blick auf den Leistungsstand der beiden Teams zulässt, die sich beide bereits für die Play Offs ab 22. Dezember qualifiziert haben. Beim TuS Adelhausen II geht es nach der Kellerduell-Niederlage gegen AB Aichhalden um den Ligaverbleib. Allerdings kommt Aufsteiger SRC Viernheim als Tabellenvierter auf den Dinkelberg. Den Kampf in der Vorrunde haben die Viernheimer mit 18:9 gewonnen. Nur noch um die Statistik geht es für den KSV Rheinfelden nach dem vorzeitigen Titelgewinn in der Oberliga.

1. Bundesliga Südwest: – „TuS on fire“ kündigt der TuS Adelhausen an und die Fans sind heiß, nochmals zu Hause den TuS Adelhausen gegen den KSV Köllerbach siegen zu sehen. Passend zu diesem Gipfeltreffen schickt der Deutsche Ringerbund Antonio Silvestri (Benningen), den Chefkampfrichter des Weltverbands UWW, auf den Dinkelberg. Mit dem ukrainischen WM-Teilnehmer Oleksandr Khotsianivskyi (130 kg Freistil) hat der KSV Köllerbach im Schwergewicht eine Herausforderung für Eigengewächs Felix Krafft oder Nationalringer Nick Matuhin. Der WM-Achte Etienne Kinsinger (66 kg Greco) sollte hingegen für Adelhausens Ex-Weltmeister Ivo Angelov ein besiegbarer Gegner sein.

Regionalliga: – Zu Hause soll es für den TuS Adelhausen II nun wieder besser laufen als zuletzt gegen den AB Aichhalden. Da musste Betreuer Maik Hohler selbst auf die Matte, um die Zehn voll zu machen. Gegen den nordbadischen SRC Viernheim wird es selbst mit dem regulären Team erneut schwierig. Dort haben sich die beiden ehemaligen Eichener Ringer Matthias und Sebastian Schmidt im Kader etabliert.

Oberliga: – Nach dem Titelgewinn kämpft der KSV Rheinfelden nun gegen sich selbst. Vor zwei Jahren holten die Ringer vom Hochrhein mit 18 Siegen eine Punktdifferenz von 333 Zählern. Derzeit sind bereits 248 Punkte gesammelt, 160 noch möglich. Bei Olympia Schiltigheim II soll der Pflichtsieg eingefahren werden. „Sie sind zwar in Sachen Aufstellung eine Wundertüte. Die Jungs wollen aber eine perfekte Runde hinlegen“, gibt Trainer Sascha Oswald die Marschroute vor.