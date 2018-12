Regiosport Hochrhein Leonie Stöcklin und Max Hilbert mit Bestleistungen bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften

Gewichtheber-Nachwuchs aus der Region geht bei den Internationalen Deutschen Jugend-Meisterschaften in Plauen (Sachsen) an den Start. Elija Küpfer (SV 08 Laufenburg) und Sophie Corciulo (TuS Herten) erfolreich beim "Zwei-Burgen-Turnier" in Weinheim