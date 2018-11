Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Wittlingen – FC Wallbach 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 (34.) Palatini; 2:0 (55./FE) und 3:0 (83.) beide Herbst. – SR: Mark Hohmann (Rheinfelden). – Z.: 160.

Patrick Bayer trug die Niederlage mit Fassung: "Wir waren zu blauäugig und haben dem Wittlinger Auftritt auf dem kleinen Kunstrasen nichts entgegen setzen können", gab der Trainer des FC Wallbach zu: "Wenn die das zu Hause immer so spielen, wird es auch für die anderen Mannschaften schwer, hier zu punkten."

Der FC Wittlingen startete mit viel Schwung, wollte zumindest die Heimpleite vor Wochenfrist gegen den FC Zell auswetzen. Entsprechend ging es zur Sache: "Hätte Ramon Winkler vor allem in der ersten Hälfte nicht so gut gehalten, wäre es heftig geworden", so Patrick Bayer, dessen Elf zur Pause lediglich beim Treffer von Arian Palatini überwunden wurde.

Bedingt durch zahlreiche Aufälle fiel die Gegenwehr nicht allzu heftig aus. Dazu kam ein Strafstoß für die Hausherren, den Bayer "nicht gepfiffen" hätte: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter gesichert sagen konnte, wer wen da gefoult haben soll", sah der scheidende Wallbacher Trainer, dessen Nachfolge zur Rückrunde noch nicht definitiv geklärt ist, letztlich nur ein "Gewühl im Strafraum nach einem Eckball."

FCW-Torjäger Alexander Herbst ließ sich die Chance zum 15. Saisontreffer nicht entgehen, verwandelte sicher. "Auch in der Folge haben wir das Spiel offen gehalten", betonte Bayer, der Möglichkeiten für Nico Joos und Albert Flato sah, die allerdings nicht zwingend genug gewesen seien. Erst Herbsts zweites Tor an diesem Nachmittag habe die Partie endgültig entschieden: "Der FC Wittlingen war zu clever und zu präsent für uns. Das gilt es zu akzeptieren", hakte Bayer die Partie ab.

