Fußball-Bezirksliga: (gew) Die Spvgg. Brennet-Öflingen meldet noch zwei Neuzugänge. So werden in der kommenden Saison Tolga Polat vom FSV Rheinfelden und Manuel Runge von der Spvgg. Wehr ins Team von Trainer Urs Keser stoßen. Bereits bekannt waren die Wechsel von Daniel Schäuble (FC Hausen), Alessio Catanzaro (T.I.G. Bad Säckingen), Alessandro Donato (Spvgg. Wehr), Jochen Weber (FC Wallbach) und Yusuf Cam (FSV Rheinfelden) zur Spvgg. Brennet-Öflingen. Den sieben Neuzugängen steht nur ein Abgang gegenüber. So verlässt Marvin Maier den Verein und schließt sich dem FC Bad Säckingen an.

