Reiten: – Herrliches Wetter, 2000 Zuschauer, klasse Sport. Beim abschließenden, mit 40 000 Euro dotierten Großen Preis von Albführen der Emil-Frey-Gruppe, gab es spannenden und attraktiven Reitsport mit einer internationalen Topbesetzung. 40 Reiter kämpften beim Drei-Sterne-CSI-Springreitturnier überdies um Weltcup-Punkte. Der aus dem niedersächsischen Löningen stammende Tobias Meyer gewann in einem fulminanten Stechen und strich 10 000 Euro Preisgeld ein. Aus regionaler Sicht erfreulich: Der Bad Säckinger Dominik Klingele gewann auf seiner Stute "Charmonie" in der Amateur Large Tour im Eröffnungsspringen und im S-Finalspringen am Sonntag vor dem Großen Preis.

Spannender geht's nicht. Der Große Preis des Hofguts begeisterte das Publikum. Nur fünf Reiter schafften es, ohne Fehler durch den Grundparcours zu kommen. Drei deutsche und zwei Schweizer Reiter blieben fehlerlos. Der Baden-Württemberger Michael Jung legte auf "Fischersolution" vor. Der Schweizer Martin Fuchs auf "Karel" kam als Zweiter mit null Fehlern in der erlaubten Zeit von 73 Sekunden über die 13 Hindernisse. Nach ihnen folgten der Schweizer Edwin Smits auf "Dandiego" und die beiden Deutschen Tobias Meyer auf "Special One" und Elisabeth Meyer auf "Monodie". Alle warteten gespannt auf das Stechen zwischen den fünf besten Paaren.

Die Zuschauer auf der Anlage in Albführen sahen dann eine tolles Stechen. Michael Jung legte einen fehlerlosen Ritt in 42,08 Sekunden vor. Martin Fuchs kam in 40,29 Sekunden durch. Diese Zeit schien zu reichen. Landsmann Edwin Smits war in 40,41 Sekunden wenig langsamer. Dann ging Tobias Meyer in den Parcours. Kaum für möglich gehalten, ritt Meyer wie entfesselt und setzte die Marke auf 40,18 Sekunden. Elisabeth Meyer gab nach einem Abwurf als fünfte Reiterin dann auf.

Somit war Meyer der strahlende Sieger. Er sorgte damit zum Abschluss der Albführen Country Classics für den einzigen deutschen Sieg bei vier Weltcupspringen. "Ich bin erst zum zweiten Mal auf 'Special One' in einem großen Preis geritten. Ich weiß, dass er sehr schnell ist, ich habe es einfach probiert", sagte der 30-jährige Niedersachse.

Mit im Feld der Besten waren Hans-Dieter Dreher auf "Twenty Clary" und Tobias Schwarz auf "La Belle" vom RFSV Kenzingen. Dreher hatte Pech. Er kassierte 13 Fehlerpunkte und stoppte die Uhr bei 74,64 Sekunden. Für ihn bedeutete das Platz 28. Tobias Schwarz verpasste das Stechen knapp. Am vorletzten Hindernis scheiterte er.

Alle Ergebnisse im Internet:

http://eventcontent.hippoonline.de/

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein