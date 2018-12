von Monika Scheibengruber

Tischtennis-Badenliga, Frauen: DJK Rüppurr – TTF Stühlingen II 8:3

Der Neuling in der Badenliga steht am Ende der Vorrunde mit leeren Händen da und muss mit der "Roten Laterne" überwintern. Soll es noch mit dem Ligaverbleib klappen, muss das Team in der Rückrunde ordentlich Gas geben. "Wären wir in den Doppeln nicht leer ausgegangen, wäre eventuell mehr drin gewesen", ist Mannschaftsführerin Jennifer Faller enttäuscht. Dabei haben Tatjana Lasarzick/Jessica Faller in ihrer Partie bereits mit 2:0 geführt, verloren dennoch. „Auch bei Evita Wiedemann und mir war etwas möglich. Leider haben wir nicht unser bestes Tischtennis gespielt", so Jennifer Faller. So kamen in den Einzeln nur noch drei Punkte. Jennifer Faller siegte zwei Mal und Wiedemann war einmal erfolgreich.

Landesliga Frauen, Staffel 3: TTC Albtal – TTC Reute 5:8

Mit etwas mehr Glück wäre gegen den Tabellenführer sogar ein Punkt zu holen gewesen. Vor allem das Einzel von Ulrike Kümper gegen Samira Mörder ging äußerst knapp mit 14:16 im fünften Satz verloren. Richtig überzeugen konnte ein weiteres Mal Sarah Weist. Sie gewann alle drei Einzel und das Doppel mit Paula Kümper, die den fünften Punkt beisteuerte. So schließt das Team auf Platz fünf ab und kann zufrieden in die Winterpause gehen.

Landesliga Männer, Staffel 2: TTF Stühlingen – TTC Singen III 9:2

"Damit hat vor der Runde keiner von uns gerechnet. In den vergangenen Jahren haben wir uns immer wieder Ausrutscher geleistet", ist die Freude groß bei Alexander Dorka und seinen Kollegen. Mit 18:0 Punkten und einer "weißen Weste" schließt das Team die Vorrunde ab. Großen Anteil daran hat Spitzenspieler Gerd Schönle mit einer makellosen 18:0-Bilanz, der besten der Liga. Aber auch Neuzugang Felix Wigand muss sich nicht verstecken. Mit 11:4 steht er auf Rang drei. Gegen den Tabellendritten ging das Team nach den Eingangsdoppeln gleich mit 3:0 in Führung. Wigand/Jacek Hesse und Jens Lasarzick/Wolfgang Krickl mussten jeweils in den Entscheidungssatz, und Schönle/Dorka punkteten im vierten Satz. Im Einzel mussten nur Wigand und Hesse zwei Siege für die Gäste zulassen. Die Punkte holten Schönle (2), Wigand, Dorka, Lasarzick und Krickl.