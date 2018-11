Tischtennis-Regionalliga, Frauen: – Die Aufsteigerinnen der TTF Stühlingen müssen zu ihren Auswärtsspielen meistens weite Reisen in Kauf nehmen. Da liegt Offenburg schon fast um die Ecke. Am Samstag bestreitet das Team um Spielführerin Monika Kuribayashi nach einer vierwöchigen Pause ihr fünftes Saisonspiel bei der DJK Offenburg II. "Fast wie ein kleines Derby", meint denn auch die Stühlinger Nummer Eins. Die Stühlinger Schweizerin hofft, dass sie und ihre Mitspielerinnen die Pause gut überwunden haben. Trainiert wurde auf alle Fälle fleißig.

Bei der DJK Offenburg II (6.) treffen die Stühlinger Frauen (5.) auf den direkten Tabellennachbarn. Beide haben bisher vier Punkte. Die Offenburgerinnen haben die vier Zähler allerdings in sechs Spielen geholt, also zwei Niederlagen mehr als die Gäste vom Samstag kassiert. "Mit einem Sieg wären wir im gesicherten Mittelfeld. Dann könnten wir die restlichen Saisonspiele in Ruhe angehen", hofft Kuribayashi auf zwei weitere Punkte.

Die Aufstellung der TTF Stühlingen für die Partie am Samstag ist schon sicher. Eine aus dem Quintett muss Pause machen. Das ist dieses Mal Jasmin Wolf. "Sie wird aussetzen", bestätigt Kuribayashi. Hinter ihr werden Laura Schärrer, Anna Lasarzick und Céline Schädler die weiteren Postionen von zwei bis vier besetzen.

Ein Wiedersehen könnte es für die Stühlingerinnen in Offenburg mit Luisa Leser geben, die bis Ende vergangener Runde für die TTF Stühlingen spielte. Für sie kam im Tausch Jasmin Wolf von Offenburg nach Stühlingen. "Ich glaube, dass Luisa nicht spielt, weiß es aber nicht sicher. Wir müssen die Aufstellung unseres Gegners ohnehin nehmen, wie es kommt. Wir schauen nur auf uns", so Kuribayashi. Ihr Team sei für die Partie in der Ortenau bereit.

