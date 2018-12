Tischtennis-Regionalliga, Frauen: – Der Tabellenletzte der Liga steigt direkt ab, der Vorletzte kann sich noch in einer Abstiegsrunde retten. Noch stehen die Aufsteigerinnen der TTF Stühlingen mit fünf Punkten auf dem drittletzten Platz vor dem TTV Weinheim-West (3) und dem SSV Schönmünzach (1). Damit die Stühlingerinnen allerdings beruhigt in die Weihnachtspause gehen können, ist ein Sieg am Sonntag bei Schlusslicht SSV Schönmünzach dringend geboten.

Das weiß auch Spielführerin Monika Kuribayashi. Wenn die Nummer Eins der Stühlingerinnen mit ihren Kolleginnen in der Gemeinde bei Freudenstadt im Nordschwarzwald an die Platte tritt, zählt nur höchste Konzentration. „Wir müssen uns nach hinten absichern. Ein Sieg ist Pflicht“, sagt Kuribayashi, die auf allen Positionen leichte Vorteile sieht. „Wir müssen aber aufpassen. Unsere Gegnerinnen am Sonntag sind alle jung und motiviert.“ Vor mehr als einem Jahr habe sie einige der Konkurrentinnen vom Sonntag einmal bei einem Turnier beobachten können.

Dieses Mal wird bei den TTF Stühlingen Laura Schärrer, normalerweise die Nummer Zwei im Team, pausieren. „Jede muss mal aussetzen. Das haben wir vor der Saison abgesprochen“, sagt Kuribayashi und ist optimistisch, am Sonntag den dritten Saisonsieg einfahren zu können.