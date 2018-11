Tischtennis-Regionalliga, Frauen: TTF Stühlingen – TSG Kaiserslautern 7:7

So spannend kann Tischtennis sein. Nach knapp zwei Stunden steht es zwischen den Aufsteigerinnen der TTF Stühlingen und den hoch favorisierten Gästen der TSG Kaiserslautern 6:6. Alles ist noch möglich: Sieg, Niederlage oder Remis. An den beiden Tischen spielen die Einheimischen Laura Schärrer (gegen Larissa Gales) und Céline Schädler (gegen Simona Horvathova).

Die Nerven liegen blank. Beide Spiele sind im fünften Satz. 5:8 liegt Schärrer hinten, 7:7 steht es bei Schädler. Mehr Dramatik geht nicht. Am Ende verliert Schädler nach großem Kampf 7:11. Dafür reißt Schärrer das Ruder rum, gewinnt 11:8 und rettet den Stühlingerinnen das Remis.

"Mit dem 7:7 können wir zufrieden sein. Alle haben ihr Bestes gebracht", fasst Anna Lasarzick im SÜDKURIER-Videointerview ihre Eindrücke einer Partie zusammen, in der sich kein Team absetzen konnte. Es ging hin und her. "Wir haben gegen den Tabellenzweiten super gespielt. Das Unentschieden ist gerecht", lobte die Stühlinger Teamchefin ihre "Mädels".

Sich selbst hätte die Schweizerin am meisten loben müssen. Vor einer Woche war sie mit ihrer Leistung bei der Niederlage in Offenburg gar nicht zufrieden. Dieses Mal hatte sie es vor allem den beiden slowakischen Spitzenspielerinnen der Gäste gezeigt, wie stark sie vor allem taktisch auftreten kann. Beeindruckend ihr Wechsel von aggressivem zu vorsichtig-defensiver Spielweise. Vier Punkte steuerte Kuribayashi letztlich zu dem Remis bei. Gegen Horvathova, die Nummer 2 der Gäste, siegte sie ebenso in vier Sätzen wie gegen Bakaiova, die Nummer 1. Angela Koch ließ sie in drei Sätzen keine Chance. Dazu kam ihr Doppel-Erfolg mit Laura Schärrer. Die beiden Stühlinger Schweizerinnen machten mit Bakaiova/Horvathova beim 3:0 kurzen Prozess.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Anna Lasarzick von den TTF Stühlingen

Während Kuribayashi also in ihren Einzeln ohne Bezwingerin blieb, hatten ihre drei Teamkolleginnen jeweils eine Einzelbilanz von einem Sieg bei zwei Niederlagen. Laura Schärrer an zwei gewann das wichtige letzte Einzel der Partie gegen Larissa Gales nach 1:2-Satzrückstand. Anna Lasarzick an Position drei gewann ebenfalls gegen Gales in vier Sätzen, musste sich aber gegen Angela Koch und gegen Bakaiova jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben. Vor allem die Niederlage gegen Koch schmerzte sie, da sie im fünften Satz vier Matchbälle nicht verwerten konnte. Céline Schädler an vier musste zwei Mal in den fünften Satz. Gegen Horvathova verlor sie. Dafür kämpfte sie Gales im fünften Durchgang mit 11:9 nieder.

Ergebnisse: Kuribayashi/Schärrer – Bakaiova/Horvathova 3:0; Lasarzick/Schädler – Koch/Gales 1:3; Kuribayashi – Horvathova 3:1; Schärrer – Bakaiova 1:3; Lasarzick – Gales 3:1; Schädler – Koch 0:3; Kuribayashi – Bakaiova 3:1; Schärrer – Horvathova 1:3; Lasarzick – Koch 2:3; Schädler – Gales 3:2; Lasarzick – Bakaiova 2:3; Kuribayashi – Koch 3:0; Schärrer – Gales 3:2; Schädler – Horvathova 2:3.

