von Edgar Lasarzick

Erfolge: Der Nachwuchs der TTF Stühlingen feierte beim südbadischen Ranglistentunier in Rastatt große Erfolge. In der Klasse U18 siegte Céline Schädler. Zweiter in der U13 wurde Megan Cytacki vor Nina Müller. Auf Rang drei landete Lena Sadrina in der U11. Siegreich im Doppel der Doppel U13 und Dritte in der U15 waren Megan Cytacki mit Nina Müller. In der U11 gewann Lena Sadrina mit Lara Mittmann (Furtwangen). Über ihre Platzierungen freuen sich (von links) Megan Cytacki, Celine Schädler und Nina Müller.

Lena Sadrina, TTF Stühlingen. | Bild: Ttf Stühlingen

