Tischtennis-Regionalliga, Frauen: DJK Offenburg II – TTF Stühlingen 8:5

Fast drei Stunden lang stemmten sich die Spielerinnen der TTF Stühlingen gegen die Niederlage, ohne dafür belohnt zu werden. Am Ende setzte es für die Regionalliga-Aufsteigerinnen eine 5:8-Niederlage.

„Ich habe heute einen schlechten Tag erwischt. Das muss ich jetzt einfach abhaken“, war die Stühlinger Spielführerin Monika Kuribayashi selbskritisch, den Grund für die Niederlage bei sich selbst zu suchen. Die Schweizerin, die bei den TTF Stühlingen die Nummer Eins ist, verlor zum Auftakt ihr Doppel an der Seite von Laura Schärrer ebenso wie das Einzel gegen Linda Röderer.

Letztere blieb an diesem Tag in ihren drei Einzeln ohne Bezwingerin. Sie rang nach einer starken Leistung nicht nur Kuribayashi mit 3:1 Sätzen nieder, sondern bewies auch bei den Siegen gegen Laura Schärrer (3:2) und Céline Schädler (3:0) ihre Qualitäten.

In den Einzeln hatten fast alle Stühlingerinnen eine gemischte Bilanz. Laura Schärrer verlor zwar gegen Röderer, gewann aber dafür gegen Melanie Hug. Anna Lasarzick merkte man bei ihrer 0:3-Niederlage gegen Lisa Gäßler noch den Trainingsrückstand an. Dafür kam sie bei ihren Siegen gegen Alisa Schwarz (3:1) und Melanie Hug (3:1) immer besser in Schwung.

Unglücklich kämpfte die Stühlingerin Céline Schädler an Position vier. Sie verlor gegen Alisa Schwarz ebenso in fünf Sätzen wie gegen Lisa Gäßler. Gegen Linda Röderer war sie chancenlos (0:3). „Ihr ist nichts vorzuwerfen. Sie hat super gekämpft“, lobte Kuribayashi ihre Teamkollegin.

Ergebnisse: Hug/Schwarz – Kuribayashi/Schärrer 12:10, 11:9, 6:11, 11:8; Gäßler/Leser – Lasarzick/Schädler 11:3, 10:12, 6:11, 4:11; Hug- Schärrer 14:12, 7:11, 9:11, 4:11; Röderer – Kuribayashi 12:10, 6:11, 11:9, 12:10; Schwarz – Schädler 10:12, 11:8, 9:11, 11:3, 11:8; Gäßler – Lasarzick 11:8, 11:4, 11:8; Hug – Kuribayashi 4:11, 8:11, 11:4, 1:11; Röderer – Schärrer 4:11, 11:6, 11:9, 7:11, 11:7; Schwarz – Lasarzick 11:8, 8:11, 7:11, 9:11; Gäßler – Schädler 9:11, 11:4, 11:9, 10:12, 11:3; Schwarz – Kuribayashi 10:12, 4:11, 12:14; Hug – Lasarzick 8:11, 11:7, 11:8, 13:11; Röderer – Schädler 11:9, 11:8, 11:6.

