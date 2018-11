Fußball-Kreisliga A-Ost: FC Schlüchttal – FC Hochrhein 2:3 (0:1). – Tore: 0:1 (45.+1) Lauber, 1:1 (54./ET) Bernauer, 1:2 (67.) und 1:3 (71.) beide Wehrle, 2:3 (90.+3) M. Kalt. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 200. – Bes.: Rot für Walter (FCS/78.) wg. grobem Foul.

Gut Lachen hatte Trainer Philip Brandl. Sein FC Hochrhein siegte in einem temporeichen, teils hart geführten Spitzenspiel beim FC Schlüchttal mit 3:2 und übernahm wieder die Tabellenführung. Nach dem dünnen 0:0 in Berau vergangene Woche war es für ihn wie eine Genugtuung: "Für den Herbstmeistertitel können wir uns nichts kaufen. Wir wollten nach diesem Spiel oben stehen. Jetzt können wir in der Winterpause mit einem guten Gefühl auf die Tabelle schauen."

Es sah lange nicht nach einem Sieg für eine der beiden Teams aus. "Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe, am Anfang hat es für mich wie ein Abtasten ausgesehen", sagte Brandl. Nach einer Viertelstunde übernahm seine Elf das Kommando. Doch die Hoheiten auf dem Rasen wechselten in der Folge immer wieder.

Erst ein Patzer der Schlüchttaler Abwehr ermöglichte Simon Lauber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Gästeführung. Nach der Pause schluderte die FCH-Defensive. Manuel Walter machte Lukas Bernauer (54.) nervös. Der wollte klären und bugsierte die Kugel ins eigene Tor.

Es ging weiter munter hin und her, ohne das der ganz große spielerische Glanz aufkam. Doch beide Teams zeigten immer wieder, wie gefährlich sie in der Offensive sind. Diesmal war der FC Hochrhein den einen Tick kaltschnäuziger. Und sie konnten sich einmal mehr auf Thomas Wehrle verlassen. Der Stürmer zirkelte in der 67. Minute einen Freistoß mit links ins rechte Eck – 1:2. Vier Minuten später nahm er aus dem Spiel heraus Maß – 1:3.

War's das? Noch nicht. Der FC Schlüchttal gab nicht auf. Auch nach der roten Karte von Manuel Walter (78.) für eine grobes Einsteigen gegen Andreas Rutschmann machte die Elf von Trainer Roberto Wenzler Druck. Das Glück fehlte. So traf Erdal Kizilay (85.) den Pfosten. Das Anschlusstor in der Nachspielzeit von Marvin Kalt kam zu spät. Schiedsrichter Marco Brendle (Freiburg) ließ nicht mehr anstoßen.

Philip Brandl, Trainer des FC Hochrhein, ist nach dem 3:2 im Spitzenspiel gut gelaunt. | Bild: Michael Neubert

A propos. FCS-Trainer Roberto Wenzler ärgerte sich nach dem Schlusspfiff über manche Entscheidung des Unparteiischen: "Vor dem dritten Tor hat der Spieler aus meiner Sicht den Ball mit der Hand mitgenommen." Er hätte sich ein paar gelbe Karten weniger gewünscht. Zugegeben, bei Walters Einsteigen hätte es auch die Ampelkarte getan. Wenzler: "Ich will nicht auf dem Schiedsrichter rumhacken. Am Ende hat der Gegner ein Tor mehr geschossen. Wir hatten auch unsere Chancen."

Regionalsport Bilder vom 2:3 des FC Schlüchttal gegen den FC Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Interview mit Erdal Kizilay (FC Schlüchttal):

Interview mit Lukas Stelter (FC Hochrhein):

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein