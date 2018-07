Fußball: – Die Bodenhaftung hat dieser Mann nie verloren und vor allem hat er eins – eine Engelsgeduld. Bereitwillig erfüllte Christian Streich, der Trainer des Bundesligisten SC Freiburg, jeden Wunsch seiner nicht nur jugendlichen Fans. Hier ein Selfie, dort ein Autogramm – da standen seine Jungs schon längst unter der Dusche. „Ich bin ja oft hier im Markräflerland“, verriet er im SÜDKURIER-Videointerview. Beim Testspiel seiner Mannschaft in Efringen-Kirchen merkte jeder, dass der 53-Jährige, der seit sechseinhalb Jahren das Trainerzepter bei den Freiburgern schwingt, hier um die Ecke in Eimeldingen aufgewachsen ist. Hier ein Schwätzchen, dort ein Händedruck.

Mach mal ein Foto: Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, war für jeden Schnappschuss und jedes Selfie seiner Fans zu haben. Bild: Gerd Welte | Bild: Welte, Gerd

In fünf Wochen beginnt für den SC Freiburg die Saison mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Energie Cottbus. Bis dahin ist noch viel zu tun. „Wir haben hart trainiert. Das hat man gemerkt. Viele waren noch ein bisschen müde“, sagte Streich. Das Testspiel vor 3500 Zuschauern im Stadion Hölzele gegen eine Hochrhein-Auswahl war auf vier mal 30 Minuten festgelegt. In den ersten beiden Abschnitten spielte ein A-Team der Auswahl, in den Abschnitten drei und vier ein B-Team.

Macht euch fit: Der Niederhofer Daniel Wolf, Athletiktrainer des SC Freiburg, bereitet gerade seine Auswechselspieler auf ihren Einsatz vor. Bild: Gerd Welte | Bild: Welte, Gerd

Vor allem das A-Team wehrte sich gegen den Bundesligisten tapfer. Zwar ging der SC Freiburg nach einem Doppelschlag durch zwei Tore von Lucas Höler mit 2:0 in Führung, doch nachdem der Laufenburger Sandro Knab alle Verteidiger stehen ließ und auf 1:2 verkürzte, trauten viele ihren Augen nicht. Die Hochrhein-Auswahl bot für wenige Minuten Paroli, und hinten wehrte sich etwa der Rheinfelder Lucas Eschbach sogar Nationalspieler Nils Petersen tapfer. Auch Eschbachs Teamkollege Anton Weis durfte im A-Team der Auswahl im Mittelfeld ran.

Zweikampf: Der Bad Bellinger Christian Ophoven (rechts) im Zweikampf mit dem Freiburger Jerome Gondorf (Mitte). Bild: Gerd Welte | Bild: Welte, Gerd

Nach knapp einer halben Stunde zeigte der souverän leitende Unparteiische Jonas Brombacher, der künftig in der Regionalliga pfeifen wird, auf den Punkt. Jochen Bürgin (TuS Efringen-Kirchen) trat zum Strafstoß an, scheiterte zunächst am Freiburger Torwart Alexander Schwolow, ehe Tim Siegin (VfR Bad Bellingen) den Nachschuss zum 2:2 verwertete.

Heiß begehrt: Autogramme von Freiburger Profis waren bei den Kindern heiß begehrt. Hier erfüllt Florian Niederlechner gerade einen Herzenswunsch. Bild: Gerd Welte | Bild: Welte, Gerd

Dass es nach den vier Abschnitten doch noch einen standesgemäßen 14:2-Sieg für den SC Freiburg gab, interessiert nur Statistiker. Im B-Team der Auswahl kam aus unserer Region auch der Jestetter Pascale Moog zum Zug.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Trainer Christian Streich vom SC Freiburg

Athletik-Trainer Daniel Wolf aus Niederhof beim Aufwärmen mit den Auswechselspielern des SC Freiburg

