Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Erzingen – SV 08 Laufenburg 2:5 (1:2). – Tore: 0:1 (1.) Halili; 1:1 (23.) Uhl; 1:2 (42.) und 1:3 (47.) beide Knab; 1:4 (53.) und 1:5 (57./FE) beide Halili; 2:5 (75.) D‘Accurso. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 530.

Was für ein Auftakt, was für ein Spiel – und was für eine Klatsche für den Herausforderer: "Klatsche können wir durchaus so stehen lassen", atmete Trainer Klaus Gallmann vom FC Erzingen nach dem 2:5 gegen den SV 08 Laufenburg erst einmal tief durch: "Wir haben heute den künftigen Meister gesehen." Die Laufenburger, so anerkannte der Trainer des Gastgebers, seien "deutlich besser gewesen."

Regiosport Hochrhein Tabellenführer SV 08 Laufenburg siegt 5:2 beim Verfolger FC Erzingen und wir haben die Bilder Das könnte Sie auch interessieren

In der Tat war es eine Demonstration der Stärke, die der SV 08 Laufenburg von der ersten Sekunde weg auf den Platz brachte. Kaum war angespielt und der erste Erzinger Vorstoß abgefangen, lief die schwarz-weiße Maschine auf Hochtouren. Emanuel Esser zeigte der Abwehr die Hacken, spielte quer zum mitgelaufenen Bujar Halili. Gerade einmal 47 Sekunden waren gespielt, da bildeten zehn Laufenburger Feldspieler einen jubelenden Pulk.

Zwar befreite sich der FC Erzingen zunächst aus der Umklammerung, kam durch Felix Uhl (23.) sogar zum Ausgleich. Aber es war zu spüren, dass die reifere und zielstrebigere Elf aus Laufenburg kam: "Sie haben ihre Schlüsselspieler besser in Position gebracht", formulierte es Gallmann, der vor dem Spiel seine Vertragsverlängerung bis 2020 bekannt gegeben hat, eher diplomatisch.

Besser ausgedrückt: Es gelang den Erzingern kaum, weder Bujar Halili noch Sandro Knab, irgendwie zu kontrollieren. So war es dann auch der Torjäger, der kurz vor der Pause zwei Gegenspieler aussteigen ließ und flach zum 2:1 (43.) ins Eck traf.

Ausgebremst: Zwar erzielte Sandro D'Accurso (rechts, gegen Felix Zölle) sein Tor. An der deutlichen 2:5-Niederlage des FC Erzingen gegen den SV 08 Laufenburg änderte es nichts. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Die Schlüsselspieler auf Seiten der Gastgeber, die unbedingt eine Revanche für das 1:6 vom August wollten, blieben blass, wie Julian Göbel und – trotz seines Treffers – Felix Uhl, oder rannten sich fest, wie Sandro D'Accurso, der zwar bemüht aber abwechselnd bei Felix Zölle und Eduard Nowak in besten Händen war.

Die entscheidende Phase begann mit der zweiten Spielhälfte. Wieder war keine Minute von der Uhr gelaufen, als Diego Cambero mit Reflexen drei Schüsse von Sandro Knab und Bujar Halili abwehrte. Kurz danach leitete Knab dann den Kantersieg ein. Ein Zuspiel des unauffälligen, aber höchst effektiven Julian Völz verwertete er zum 3:1 (47.), sechs Minuten später schob Halili die Kugel zum 4:1 ins Netz und weitere drei Minuten später kreuzten sich die Laufwege von Tobias Gampp und Emanuel Esser. Der Laufenburger Stürmer fiel, Schiri Ralf Brombachers Strafstoßpfiff war logische Folge. Sandro D'Accurso verriet Cambero zwar die Ecke von Halili, doch gegen dessen platzierten Schuss war kein Kraut gewachsen – 1:5.

Keine Chance: Obwohl Sandro D'Accurso ihm noch die Ecke verraten hatte, kam Erzingens Torwart Diego Cambero an den perfekt geschossenen Strafstoß von Bujar Halili (Nr. 19) bei der 2:5-Niederlage gegen den SV 08 Laufenburg nicht heran. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Jetzt drohte gar ein Debakel, denn Halili (61.) zielte hauchdünn vorbei und Völz (65.) traf nur die Lattenunterkante. Ein mögliches Aufbäumen verhinderte dazwischen SV 08-Torwart Fatih Er, der nervenstark parierte, als D'Accurso (63.) ihm allein entgegen kam.

Je länger die Partie dauerte, desto mehr wurde klar, dass der FC Erzingen erstmals seit dem 0:3 gegen den FC Geißlingen am 9. Mai, nach zehn Heimsiegen wieder als Verlierer vom Platz gehen würde. "Das war auf jeden Fall eine starke Nummer von uns. Wir waren fokussiert und wollten die Erzinger Serie beenden", deutete Trainer Michael Wasmer gewissen Respekt an, wehrte aber vorzeitige Gratulanten ab: "Entschieden ist mit diesem Sieg gar nichts. Es liegen noch 13 schwere Spiele vor uns. Aber es ist natürlich klasse, wieder nach als Spitzenreiter zu überwintern."

Nach stattlichen 71 Punkten aus 32 Spielen mit 114:58 Toren im Kalenderjahr 2018 stehen beim SV 08 Laufenburg, der in dieser Zeit nur sieben Mal als Verlierer vom Platz gegangen ist, stehen die Zeichen, eineinhalb Jahre nach dem Abstieg, deutlich auf "Rückkehr in die Landesliga".

Wer beim FC Erzingen nach der vierten Niederlage gegen einen Club aus der Spitzengruppe hingegen Tristesse erwartet, sucht vergeblich: "Wir dürfen stolz auf die bisherige Leistung sein und spielen nach der Winterpause weiter um die Spitzenplätze mit", betonte Klaus Gallmann, der seit Ostern mit dem Team aus 30 Punktespielen immerhin 63 Punkte und 92:51 Tore eingefahren hat.

Regiosport Hochrhein FC Erzingen verlängert mit Trainer Klaus Gallmann Das könnte Sie auch interessieren

Interview mit Torwart Diego Cambero vom FC Erzingen

Interview mit dem dreifachen Torschützen Bujar Halili vom SV 08 Laufenburg

Interview mit Torjäger Sandro Knab vom SV 08 Laufenburg