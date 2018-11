Tischtennis-Regionalliga, Frauen: (gew) Das Remis der TTF Stühlingen (7.) vor Wochenfrist gegen Spitzenreiter TSG Kaiserslautern war mehr als ein Achtungserfolg. Die Aufsteigerinnen aus der Hohenlupfenstadt haben damit bewiesen, dass sie – wenn alles normal läuft – mit dem Abstieg nichts zu tun haben sollten. Nur der Letzte der Liga muss absteigen, der Vorletzte bestreitet die Abstiegs-Relegation. Minimalziel muss also für die TTF Stühlingen der drittletzte Rang sein.

Diesen belegen die Stühlingerinnen auch vor dem vorletzten Spiel der Hinrunde am Samstag bei der DJK SB Stuttgart (6.). "Wenn wir gut spielen, sollte zumindest ein Remis möglich sein", ist Spielführerin Monika Kuribayashi optimistisch. "Wir müssen versuchen, uns nach hinten abzusichern", sagt Kuribayashi und denkt schon an die letzte Vorrundenpartie in einer Woche bei Schlusslicht SSV Schönmünzach. "Dort zählt wirklich nur ein Sieg."

Um so schöner wäre es, schon am Samstag mit zwei Punkten aus der Schwaben-Metropole zurück zu kehren. In den Stühlinger Kader zurückkehren wird Jasmin Wolf, die zuletzt zwei Mal ausgesetzt hat. Dafür pausiert dieses Mal Céline Schädler.