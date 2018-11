von Tatjana Lasarzick

Ausgezeichnet: Spitzenplätze holten (von links) Jennifer Faller, Jens Lasarzick, Nina Müller, Jessica Faller, Manuel Burger, Felix Wigand und Megan Cytacki für die TTC Stühlingen bei den Bezirksmeisterschaften in Bräunlingen. | Bild: Lasarzick Tatjana

Tischtennis: (sk) Der neue Tischtennis-Meister des Bezirks Schwarzwald kommt von den TTF Stühlingen und heißt Felix Wigand. Der Hesse, vor der Saison von dem am Rande des Odenwalds beheimateten Bezirksligisten TV Nieder-Beerbach ins Wutachtal gekommen, spielt er hier im Landesliga-Team hinter Gerd Schönle an Nummer zwei.

Im Finale der Männer A verlor Wigand gegen Christian Gutzeit vom TuS Hüfingen zwar den ersten Satz mit 5:11. Dann fand er ins Spiel, setzte den Gegner mit sicherem Angriffsspiel immer stärker unter Druck und holte sich die nächsten drei Sätze mit 11:8, 11:7, 11:4.

Damit steht Wigand an der Spitze von insgesamt fünf Bezirksmeistern, die die TTF Stühlingen in Bräunlingen stellten. Bei den Männer B lag Jens Lasarzick gegen Kevin Walter (TTG Furtwangen/Schönenbach) bereits mit 1:2 zurück, drehte das Match dann aber noch und triumphierte schließlich mit 11:3 im fünften Satz. Gemeinsam mit Wigand wurde Lasrzick Zweiter im Doppel.

Siegerin bei den Frauen C wurde Magan Cytacki, die zudem die U13-Klasse durch einen Finalsieg gegen Vereinskameradin Nina Müller gewann. Den fünften Titel brache Lena Sadrina (U11) mit nach Hause.

Neben Nina Müller musste auch Jessica Faller bei den Frauen B mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Sie unterlag Xenia Rosenstiel vom TTC Riedböhringen im fünften Satz mit 9:11. Ihre Schwester Jennifer Faller scheiterte bei den Frauen A im Halbfinale höchst knapp an der erfolgreichen Titelverteidigerin Natalie Obergfell (TV St. Georgen) mit 14:16 im fünften Satz und wurde Dritte. Im Doppel-Finale vergaben die Faller-Schwestern gegen die Obergfell-Schwestern sogar einen Matchball und mussten mit Rang zwei zufrieden sein. Weitere dritte Plätze sicherten Hour Alsayed und Lena Sadrina in U13 sowie Nina Müller (Frauen C).

