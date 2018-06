Tennis-Oberliga, Frauen: TC RW Tiengen – TC BW Oberweier II 5:4

Den Frauen des TC RW Tiengen gelang mit dem 5:4-Erfolg nach einem wahren Tennis-Krimi gegen den TC BW Oberweier II ein wichtiger Sieg für den Ligaverbleib. "Ich bin überglücklich", war Trainer Tim De Heer restlos begeistert. Jetzt sieht es auch in Sachen Ligaverbleib ganz gut aus, da Tiengenerinnen schon zwei Siege eingefahren haben. "Es war unfassbar eng", sagte de Heer. Siege in den Einzeln landeten Klincov, Thoma und Naumann, während Grabner, Sure und Albiez ihre Spiele knapp verloren geben mussten. In den Doppeln bewiesen die Gastgeberinnen ihre Nervenstärke.

Einzel: Klincov – Killeweit 6:1, 6:1; Grabner – Singler 6:3, 4:6, 7:10; Sure – Löhrmann 6:4, 1:6, 1:10; Albiez – Gerteis 2:6, 6:7; Thoma – Siefert 6:0, 6:4; Naumann – Wunderlich 6:1, 6:0. – Doppel: Sure/Albiez – Killeweit/Wunderlich 6:1, 4:6, 11:9; Klincov/Naumann – Singler/Siefert 3:6, 6:1, 12:14; Grabner/Thoma – Löhrmann/Gerteis 6:2, 6:1.

