Tennis: (gew) Beide Oberliga-Teams des TC RW Tiengen sind am Sonntag auswärts am Start. Die Männer schlagen bei der TSG Lahr/Emmendingen auf, die Frauen beim TC Schönberg II.

Oberliga, Männer: – Der TC RW Tiengen (3.) hat nach drei Siegen und nur einer Niederlage gegen Titelfavorit TC Grenzach seine Ziele neu definiert. "Wir wollen die restlichen drei Spiele gewinnen und die Saison als Zweiter abschließen", hofft Trainer Christoph Back. Dazu ist allerdings ein Sieg am Sonntag bei der TSG Lahr/Emmendingen (5.) nötig. "Der Gegner ist stärker einzuschätzen als zuletzt der TC Mengen", so Back, der über die Aufstellung seines Teams noch nicht entschieden hat. Spielen wird wohl Raphael Lustenberger an Position eins. Sein Schweizer Landsmann Oliver Mrose könnte die zweite Ausländerposition an zwei einnehmen. "Hinten von drei bis sechs wollen wir rotieren", sagt der Trainer.

Oberliga, Frauen: – Zwei Siege aus vier Spielen – der TC RW Tiengen (4.) will sich aber nicht in Sicherheit wiegen. Noch drei Auswärtsspiele stehen an, das erste am Sonntag beim TC Schönberg II (5.). "Eines der drei Spiele müssen wir noch gewinnen, um den Ligaverbleib sicher zu haben", weiß auch der Tiengener Trainer Tim de Heer, der am Sonntag Probleme mit dem Kader hat. Viele beruflich verhinderte oder kranke Spielerinnen habe er. Sicher ist nur der Einsatz von Elena Kehrer, Emily Grabner, Vivien Albiez und Laura Thoma. Wahrscheinlich müssen Spielerinnen aus dem U18-Team aushelfen.

1. Bezirksliga: – Die Männer des TC Erzingen (2.) spielen bei Schlusslicht TC Stockach, die Frauen der TSG Eggingen (7.) bei Spitzenreiter TC Markdorf.

2. Bezirksliga: – Die TSG Eggingen (5.) muss zu Tabellenführer TC BW Donaueschingen, der TC Murg (6.) erwartet den TC Singen II (7.). Die Frauen des TC Gurtweil (4.) spielen beim TC Niedereschach (5.), der TC Dogern (8.) im Kellerduell gegen TC Bräunlingen (7.).

