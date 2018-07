Tennis-Oberliga, Männer: TSG Lahr/Emmendingen – TC RW Tiengen 1:8

(gew) Der TC RW Tiengen landete im fünften von sieben Saisonspielen den vierten Sieg. Betreuer Peter König war begeistert: "Ein dickes Lob an unsere Spieler. Das war ein konzentrierter Auftritt." Um so beachtlicher ist das, weil der Titelgewinn nach der Niederlage gegen den TC Grenzach ad acta gelegt werden musste. "Jetzt haben wir uns vorgenommen, die Runde als Zweiter abzuschließen", sagt König.

Der TC RW Tiengen knüpfte in Emmendingen nahtlos an die gute Leistung von vor einer Woche beim Sieg gegen den TC Mengen an. Schon nach den Einzeln war alles klar. Raphael Lustenberger, Leon Back, Dominik König und Marvin Kromer machten in ihren Einzeln kurzen Prozess. Kämpfen mussten Oliver Mrose an Position zwei gegen Luca-Leon Mack und Henri Ohl an fünf. Mrose gewann den dritten Satz im Match-Tiebreak mit 10:8. Dasselbe schaffte Henri Ohl gegen Leon Huck.

Es spricht für die Tiengener, dass sie auch konzentriert in die Doppel gingen. Lustenberger/Umland gewannen ebenso in zwei Sätzen wie Mrose/Kromer. Den Ehrenpunkt für die Gastgeber ließen Back/König bei ihrer Dreisatz-Niederlage im Zweier-Doppel gegen Kracik/Trenkle zu.

Ergebnisse: Kracik – Lustenberger 2:6, 1:6; Mack – Mrose 6:3, 2:6, 8:10; Valenzuela – Back 4:6, 4:6; Sexauer – König 0:6, 1:6; Huck – Ohl 6:2, 3:6, 8:10; Hoffrichter – Kromer 2:6, 1:6; Mack/Valenzuela – Lustenberger/Umland 4:6, 2:6; Kracik/Trenkle – Back/König 6:4, 2:6, 10:3; Sexauer/Huck – Mrose/Kromer 4:6, 6:7.

