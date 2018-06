Tennis-Oberliga, Frauen: TC RW Tiengen – TC Mengen 5:4

Die Tiengener Tennisfrauen feierten ihren ersten Oberliga-Sieg. „Es war eng, aber verdient“, freute sich Trainer Tim de Heer. Allerdings sagte er mit Blick auf das knappe Resultat, dass durchaus mehr drin gewesen sei. In Anbetracht der Tatsache, dass die Tiengenerinnen nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt gegen die Konkurrenz aus Donaueschingen und Radolfzell bereits mit einem gewissen Druck angetreten waren, befand de Heer alles für in Ordnung: „Wir sind etwas unglücklich mit einem 3:3 aus den Einzeln gegangen.“

Den Grundstein zum Erfolg legten die vorn spielenden Bojana Klinkov, Elena Kehrer und Emily Grabner. Sie gewannen ihre Einzel souverän, gaben zu dritt nur zwei Spiele in sechs Sätzen ab. Zoe Mrose musste sich im Matchtiebreak geschlagen geben, Laura Thoma unterlag in zwei Sätzen. De Heer setzte danach alles auf die Doppel und freute sich am Ende diebisch: „Wir haben richtig aufgestellt.“ Kehrer/Grabner sowie Klincov an der Seite von Carolin Sure sicherten in den Doppeln den Sieg.

Einzel: Klincov – Stoyanova 6:0, 6:0; Kehrer – Streif 6:3, 6:1; Grabner – Brand 6:1, 6:0; Sure – Dörflinger 2:6, 2:6; Mrose – Oschem 6:3, 4:6, 7:10; Thoma – Lenz 5:7, 1:6. – Doppel: Kehrer/Grabner – Brand/Dörflinger 7:6, 6:2; Klincov/Sure – Stooyanova/Lenz 4:6, 6:2, 10:7; Albiez/Thoma – Streif/Oschem 0:6, 3:6.

Oberliga, Männer: TC RW Tiengen – TC Grenzach 2:7

Trainer Christoph Back vom TC RW Tiengen schwärmte trotz der Niederlage im Spitzenspiel: „Es war das beste Tennis seit zehn Jahren auf unserer Anlage.“ Die Stimmung war prächtig. Vor allem die Tiengener Tennis-Begeisterten sorgten für eine tolle Atmosphäre.

Einer der Höhepunkte war das Match von Ignaci Villacampa gegen den Belgier Dimitar Grabul, der beiden an Nummer zwei geführten Spieler. Der in Tiengener Diensten aufschlagende Spanier begeisterte das Publikum. Schließlich gewann er im Matchtiebreak mit 10:6. Am Ende war es etwas schade, dass sich die Tiengener nicht belohnen konnten. Sie verloren drei Mal im Matchtiebreak. Mit mehr Glück hätten sie statt mit 1:5 mit einer 4:2-Führung aus den Einzeln heraus gehen können.

Der Schweizer Raphael Lustenberger verlor gegen Gonzalo Escobar im dritten Satz mit 4:10, Simon Glöckner an drei gegen Klaus Jank mit 6:10 und Marvin Kromer verpasste beim 5:10 im Matchtiebreak einen Sieg. So war die Partie nach sechs Einzeln schon verloren. Lustenberger/Villacampa gewannen noch ein Doppel – das war’s. Trotz der Niederlage war Back zufrieden: „Der TV Grenzach ist mit einem super Team aufgelaufen. Aber unsere Jungs haben sich super gewehrt. Es war eine absolut tolle Leistung.“

Einzel: Lustenberger – Escobar 3:6, 7:6, 4:10; Villacampa – Grabul 2:6, 6:4, 10:6; Back – J. Kahoun 2:6, 2:6; Glöckner – Jank 4:6, 6:2, 6:10; Ohl – P. Kahoun 1:6, 2:6; Kromer – Baumgartner 2:6, 7:5. – Doppel: Lustenberger/Villacampa – Grabul/Fetov 7:5, 6:4; Back/Glöckner – J. Kahoun/P. Kahoun 3:6, 2:6; Umland/Kromer – Jank/Baumgartner 2:6, 1:6.

