Fußball-Kreisliga B-3: – Das zweite Jahr in einer neuen Liga wird allenthalben als das schwerere Spieljahr tituliert. Entsprechend weit gehen die Erwartungen bei T.I.G. Bad Säckingen, dem letztjährigen Aufsteiger in die Kreisliga B-3, auseinander. Turan Bauknecht aus Laufenburg, der mit Turgay Demirci aus Rippolingen, das Traineramt übernommen hat, erwartet zunächst "40 Punkte, damit wir mit dem Abstieg nichts zu haben." Sportchef Oguz Islam wagt indessen eine mutigere Prognose: "Wir wollen ins vordere Drittel und möglichst den Aufstieg in die Kreisliga A." Ein erster Härtetest steht im Bezirkspokal gegen Bezirksligist VfB Waldshut am 4. August bevor.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ahmet Yegit hat sich Oguz Islam in den vergangenen Monaten nicht nur um die Auffrischung des Kaders gekümmert, sondern auch die auf Platz sieben abgeschlossene Aufstiegssaison aufgearbeitet: "Von der Qualität her hätte es gut gepasst. Aber es fehlte die Harmonie in der Mannschaft", hat der engagierte Murger erkannt, woran es krankte: "Weiterer Aspekt, warum wir am Ende nicht unsere Ziele erreicht haben, ist die hohe Zahl an verletzten Spielern. Elf Fußballer waren zum Saisonende nicht mehr einsatzfähig."

Abhilfe sowohl in Qualität als auch in Quantität sollen die zehn Neuen schaffen. Darunter sind Akteure mit Erfahrung aus höherklassigen Ligen. Turan Bauknecht, der zuletzt beim SV 08 Laufenburg im Trainerstab agierte und beim SV Unteralpfen spielte, und Turgay Demirci, der vom SV Schwörstadt gekommen ist, haben besonders große Erwartungen an Ersin Demircan, der vom Bezirksligisten FC Wehr kommt, an Sait Mehmet Emre vom Bezirksligisten FC Wallbach sowie an Bünyamin Özarslan, der zuletzt bei T.I.G. Rheinfelden spielte. Sie sollen die tragenden Säulen beim anstehenden Umbruch sein.

Weitere Neuzugänge sind Colley Sarsto, Kinteh Lamin und Sonko Modou vom FC Rotzel. Vom VfB Waldshut wechselt Benjamin Kikaj zu den Bad Säckingern. Neu im Kader sind zudem Bah Amadou vom SV 08 Laufenburg, Sinan Örenbag von der SG Niederhof/Binzgen und Shute Osman Shafi vom SV Albbruck. Einige Spieler stammen aus Afrika, was für die Integration im muslimisch geprägten Team keine Probleme aufwirft: "Wir sind eine echte Multikulti-Mannschaft", verweist Oguz Islam auf die Vielfältigkeit im Kader: "Mittlerweile spielen Jungs unterschiedlichen Glaubens aus acht Nationen bei uns."

Damit sich im Team keine ethnischen Grüppchen bilden, haben Oguz Islam und Ahemt Yegit den Spielern zum Trainingsauftakt beim gemeinsamen Grillfest die Vorgaben der vor vier Jahren gegründeten Fußballmannschaft nahe gebracht: "Es ist uns wichtig, dass im Spiel- und Trainingsbetrieb grundsätzlich deutsch gesprochen wird." Überhaupt stehen bei T.I.G. Bad Säckingen gewisse Regeln im Umgang mit Spielern, Gegnern und Schiedsrichtern ganz oben in den Leitlinien: "Wir achten und respektieren alle Religionen und Kulturen."

Und wer glaubt, dass es im Gefüge der Mannschaft, die ihre Heimspiele und Trainingsabende auf dem Kunstrasenplatz des SV Obersäckingen absolviert, keine strengen Regeln gibt, sollte einen kurzen Blick in den Strafenkatalog werfen. Dass Zigaretten oder Alkohol rund um Spiel und Training tabu sind, ist auch bei anderen Clubs üblich. Dass aber fünf Euro fällig sind, wenn der Trainingsball nicht richtig aufgepumpt ist, ist eher ungewöhnlich. Und wird ein Training versäumt, sind sogar zehn Euro für die Mannschaftskasse fällig. Deren Inhalt wird dann spätestens im Frühjahr interessant. Für Februar/März 2019 plant T.I.G. Bad Säckingen wieder ein Trainingslager in Antalya: "Aber nur, wenn genügend Spieler mitkommen können", so Oguz Islam.

