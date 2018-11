Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Zell – FC Wehr 2:2 (2:0). – Tore: 1:0 (20.) Heininger; 2:0 (31./FE) F. Muto; 2:1 (67.) Vardi; 2:2 (90.+3) Bertolotti. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 100.

In der Nachspielzeit brachen alle Dämme beim FC Wehr. "Ein gefühlter Sieg", strahlte Co-Trainer Jens Faralisch nach dem Freistoßtreffer von Steven Bertolotti, der mit einem gefühlvollen Schlenzer ins kurze Eck den FC Zell noch um den ersehnten Sieg gebracht hatte. Für die Elf von Michael Schwald war es bereits das fünfte Unentschieden in Serie.

Vor der Pause hatte alles nach einem klaren Sieg der Gastgeber ausgesehen. Tim Heininger hatte die Führung besorgt, Fabio Muto erhöhte per Strafstoß auf 2:0. So klar hatte der FC Zell zuletzt am 3. Spieltag beim 3:0 gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen geführt. Alles schien in die richtige Richtung zu gehen.

Doch in der Pause sprachen sich die Wehrer nochmals Mut zu: "Es war zu spüren, dass sie Mannschaft an ihre Chance glaubt. Schließlich war die erste Hälfte trotz des 0:2-Rückstandes eher ausgeglichen verlaufen", so Faralisch: "Die Moral stimmt bei uns eben."

Eine mustergültige Kombination über Mike Häfele und Julian Matzner fand in Francesco Vardi, der erstmals seit langer Zeit wieder von Beginn an spielen durfte, einen entschlossenen Abnehmer. Mit dem Anschluss zum 1:2 bekamen die Wehrer etwas Oberwasser:"Wir haben umgestellt, Michael Bauder nach vorn genommen und alles getan, um das 2:2 noch zu erreichen", beschreibt Faralisch die Schlussphase, nicht ohne anzumerken, dass "Markus Deiss uns mit zwei, drei guten Aktionen den Rücken frei gehalten hat."

Das Risiko zahlte sich in der Nachspielzeit aus, der FC Wehr holte sich den vierten Auswärtspunkt und sieht nun zuversichtlich dem Derby gegen den FC Wallbach zum Vorrundenschluss entgegen.

