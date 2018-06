von Tamara Kähny

Ehrung: Die erfolgreichen Ringerinnen und Ringer des TuS Adelhausen bei der Deutschen Freistil-Meisterschaft in Aschaffenburg wurden bei einem Empfang in Minseln geehrt. So gewannen Michael Kaufmehl in der 92-Kilo- und Felix Krafft in der 125-Kilo-Klasse jeweils Silber. Pascal Ruh wurde Neunter in der Klasse bis 79 kg. Elena Brugger ist stolz auf Bronze in der Klasse bis 57 kg bei den Frauen. Über ihre Erfolge freuen sich (von links) Pascal Ruh, Elena Brugger mit ihrer Medaille von der U23-EM und Felix Krafft. Es fehlt Michael Kaufmehl. Auch Ringer, die ab der kommenden Saison für den TuS Adelhausen starten, waren bei der DM erfolgreich. So wurden Alexander Semisorow (-70 kg), William Hart (-92 kg) und Nick Matuhin (-125 kg) jeweils deutsche Meister und Manuel Wolfer Dritter (-65 kg).

