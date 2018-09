Geschichte Vor 55 Jahren legte das letzte Dampfschiff auf dem Bodensee ab und besigelte das Ende einer Ära

Mit mehr als 900 Gästen an Bord ist das Schiff nahezu voll ausgelastet. Ein Zeichen, dass es keine normale Fahrt ist: Am 15. September 1963 brach die "Stadt Überlingen" zur Abschiedfahrt auf. Erinnerungen an einen besonderen Tag.