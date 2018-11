Kreisliga A-Ost

SV Rheintal – Spvgg. Wutöschingen 2:4 (0:2). (skh) Tore: 0:1 (17.) Bischoff ; 0:2 (37.) Sangiorgio; 1:2 (65.) Wagner; 1:3 (82.) Oberle; 1:4 (82.) Schäfer; 2:4 (86./FE) Schume; . – SR: Bruno Basler (Stühlingen). – Z.: 100.Die – Spvgg. Wutöschingen nahm im ersten Durchgang das Heft in die Hand, war die spielbestimmende Mannschaft und ging verdient mit 2:0 in die Halbzeitpause. Der SV Rheintal tat vor der Pause zu wenig, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Erst im zweiten Durchgang wurde der SV Rheintal besser und erzielte den Anschlusstreffer. Die Rheintaler verpassten den Ausgleich und musste zwei weitere Gegentore hinnehmen.

FC Geißlingen – VfR Horheim 4:1 (1:1). – Tore: 1:0 (3./FE) Flum; 1:1 (28.) W. Zielke; 2:1 (72.) und 3:1 (74.) beide Flum; 4:1 (84.) M. Griesser. – SR: Philipp Wendt (Lauchringen). – Z.: 150. – Bereits nach drei Minuten zeigte Schiedsrichter Philipp Wendt (Lauchringen) auf den Punkt, Geißlingens Torjäger Dominik Flum ließ sich nicht zwei Mal bitten und versenkte den Ball ins Netz. Die Gäste nutzten ihre einzige Chance im ersten Durchgang und erzielten den Ausgleich. Im ersten Abschnitt waren die Geißlinger insgesamt zu harmlos. Erst nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren einen Gang hoch und konnten dank insgesamt der drei Tore von Dominik Flum den Sieg für sich verbuchen.

SV Nöggenschwiel – SG Mettingen/Krenkingen 1:2 (1:0). – Tore: 1:0 (45.) Maciejewski; 1:1 (60./FE) und 1:2 (74.) beide M. Erne. – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Z.: 150. – Bes.: GR für S. Zanotti (SVN/85.). – Nöggenschwiels Trainer Pepe Pavano war trotz der Niederlage mit seiner Elf zufrieden. Seiner Mannschaft machte er nach der unglücklichen Niederlage gegen die SG Mettingen/Krenkingen keinen Vorwurf. Die Nöggenschwieler hatten durchaus Chancen, um mindestens einen Punkt zu erkämpfen. Die Gäste forderten nach dem Pausenrückstand einen Abbruch aufgrund des dichten Nebels. Der Schiedsrichter prüfte die Sicht von Tor zu Tor, und berechtigterweise ließ weiterspielen. Im zweiten Abschnitt nutzte der Gast zwei Standardsituationen für seine Tore. Zunächst verwandelte Moritz Erne einen Strafstoß und dann einen indirekten Freistoß sieben Meter vor dem Tor, nachdem Nöggenschwiels Torhüter Sven Karthan einen Rückpass vom eigenen Spieler aufgenommen hatte.

SG Niederhof/Binzgen – SV Albbruck 0:3 (0:1). – Tore: 0:1 (11.) Jehle; 0:2 (75.) Winkler; 0:3 (85.) Jehle. – SR: Kurt Schneeberger (Riedmatt). – Z.: 100. – Für SG-Trainer Dirk Tegethoff war es wieder ein Spiel, in dem seine Elf nicht viel schlechter als der Gegner spielte, dennoch am Ende ohne etwas Zählbares da stand. Die Hausherren belohnten sich nicht für ihren Einsatz. In der Vorwärtsbewegung wurden die eigenen Chancen nicht genutzt und die Gegner durch eigene Fehler zum Toreschießen eingeladen.

C.S.I. JR Laufenburg – SV BW Murg 1:4 (1:1). – Tore: 1:0 (10.) Tumminello; 1:1 (45.) und 1:2 (53.) beide Brogno; 1:3 (71.) Ferrara; 1:4 (79.) Yilmaz. – SR: Ünal Erbezci (Lauchringen). – Z.: 100. – Bes.: GR für N. Girgenti (CSI/45.+2). – Die Heimelf ging durch Leonardo Tumminello in Führung. Die Laufenburger Stürmer hatten im ersten Durchgang noch weitere Chancen, um die Führung auszubauen, verpassten diese jedoch. Erst kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Murgern der Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste Nicolo Girgenti frühzeitig mit Gelb-Rot vom Platz. Nach der Pause gab sich die Heimelf trotz Unterzahl nicht auf. Der SV BW Murg spielte die Überzahl clever aus.

FC Schlüchttal – FC Hochrhein 2:3 (0:1). – Tore: 0:1 (45.+1) Lauber; 1:1 (54./ET) Bernauer; 1:2 (67.) und 1:3 (71.) beide Wehrle; 2:3 (90.+3) M. Kalt. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 200. – Bes.: Rot für Walter (FCS/78.) wg. grobem Foul.

Kreisliga A-West

TuS Lörrach-Stetten – FV Degerfelden 7:0 (3:0). – Tore: 1:0 (16.) Tarasenko; 2:0 (24.) Bratz; 3:0 (29.) A. Gashi; 4:0 (46.) Gültekin; 5:0 (61.) E. Gashi; 6:0 (65.) A. Gashi; 7:0 (75.) Gültekin. – SR: Adrian Rützler (Schopfheim). – Z.: 130. – Während die Streule-Elf im Hinspiel noch einen Punktgewinn feiern konnte, kamen die Rheinfelder im Rückspiel gegen den Herbstmeister unter die Räder. Der FV Degerfelden hatte gegen die stark spielenden Hausherren keine Chance und musste sich geschlagen geben. Der TuS Lörrach-Stetten zeigte, warum er zurecht vorne in der Tabelle steht.

FC Bad Säckingen – FV Lörrach-Brombach III 3:3 (1:2). – Tore: 0:1 (8.) Leonhardt; 0:2 (13.) Jo. Wölfle; 1:2 (15./FE) Ves. Radic; 2:2 (48.) Wagner; 3:2 (82.) Eschbach; 3:3 (90.+2) Söhrich. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 70. – Bes.: GR für Eu. Suppes (FVLB/90.+2). – Der Gast nahm das Spiel von Beginn an in die Hand und erzielte in der Anfangsphase gleich zwei Tore. Nur kurze Zeit nach dem Rückstand erzielte Veselin Radic per Strafstoß den Anschlusstreffer. Zehn Minuten danach verletzte sich Radic und musste ausgewechselt werden. Nach der Pause schaffte der FC Bad Säckingen den Ausgleich und ging in der Schlussphase sogar noch durch den eingewechselten Torben Eschbach in Führung. Erst kurz vor dem Schlusspiff gelang den Gästen der Ausgleich.

TuS Maulburg – SV Karsau 2:4 (0:0). – Tore: 1:0 (51.) Heiner; 2:0 (57.) Erdogan; 1:2 (62.) Mazzei Klein; 2:2 (72.) Wohner; 2:3 (81.) Keller; 2:4 (90.+4/FE) Keller. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 80. – Bes.: Rot für Campisi (TuS/72.) wg. Unsportlichkeit und Rot für Mutter (TuS/90.+4) wg. SR-Beleidigung; Hierholzer (TuS/72.) hält Handelfmeter von Wohner. – Für SV Karsaus Trainer Eike Elsasser glückte die Revanche gegen seinen Vater und Maulburgs Coach Hanspeter Elsasser. Wie bereits in der Hinrunde, sah es zunächst erneut nach einem Sieg für den TuS Maulburg aus. Im ersten Abschnitt gab es von beiden Seiten noch wenige Aktionen. Erst nach der Pause nahm das Spiel Fahrt auf und der TuS erwischte den besseren Start. Nach einem Zweitore Rückstand stellte der SV Karsau taktisch auf zwei Spitzen um und drehte das Spiel. "Dies war eine moralische Leistung", freute sich Elsasser Junior über die Aufholjagd seiner Elf.

FC Hausen – SV Schopfheim 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 (20.) Wagner; 1:1 (42.) Zein; 2:1 (88.) B. Wunderlich. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 120. – Bes.: Rot für Asik (SVS/87.) wg. Tätlichkeit und GR für Osswald (SVS/90.).

FC Hauingen – Tu Kl. Wiesental 2:2 (1:1). – Tore: 0:1 (27.) Kuttler; 1:1 (37.) C. Wojtynek; 2:1 (48.) Sahin; 2:2 (68.) H. Kraft. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 80. – Bes.: Held (TuS/80.) hält FE von Sahin.

BFC Friedlingen – FC Steinen-Höllstein 1:1 (1:1). – Tore: 1:0 (6.) Rudmich; 1:1 (32.) Colberg. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 250.

FC Huttingen – SV Todtnau 0:3 (0:1). – Tore: 0:2 (26.) Wisser; 0:2 (68.) Keller; 0:3 (76.) Schubnell. – SR: Jean-Marc Meyer (Juzach/F). – Z.: 80.

SV Liel-Niedereggenen – FV Haltingen 7:1 (5:1). – Tore: 0:1 (10.) Welte; 1:1 (16.) und 2:1 (23.) beide Großklaus; 3:1 (31.) Knoll; 4:1 (37.) Völkel; 5:1 (42.), 6:1 (77.) und 7:1 (88.) alle Großklaus;. – SR: Mirco Radtke (Maulburg). – Z.: 70.

