Entgegenkommen: Sportchef Maik Hess vom TuS Efringen-Kirchen bedauert die Entwicklung um das mehrfach verlegte Spiel gegen den FC Wallbach. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Fußball-Bezirksliga: – Sportchef Florian Hoschke vom FC Wallbach ist derzeit nicht zu beneiden. Gleich zwei Baustellen hat der 36-Jährige in diesen Tagen zu beackern. Da scheint die Suche nach einem Nachfolger für Trainer Patrick Bayer noch die angenehmere Aufgabe. Bayer gibt seinen Posten nach dreieinhalb Jahren aus beruflichen Gründen ab: "Ich übernehme eine Stelle in Kalifornien und werde spätestens im Frühjahr fest dort leben", erklärt der 32-Jährige seinen Rückzug in der Winterpause: "Natürlich würde ich gern weitermachen, aber diese berufliche Chance ist mir sehr wichtig."

Spätestens zur neuen Saison will Hoschke einen neuen Trainer "mit Perspektive" präsentieren. Bis dahin liebäugelt er mit einer internen Lösung: "Ich bin davon überzeugt, dass Verein und Mannschaft so gut aufgestellt sind, dass wir das gut hinkriegen werden", so Hoschke. Bayer hatte das Team im Sommer 2015 von Roland Mutter übernommen. Zuvor war er als Feldspieler und Torwart für seinen Heimatverein aktiv.

Mehr Bauchschmerzen bereitet Florian Hoschke allerdings die mehrfache Verlegung und Absage des Bezirksliga-Spiels beim TuS Efringen-Kirchen. Ursprünglich hätte die Partie am letzten Wochenende im September stattfinden sollen. Schon vor Saisonbeginn einigten sich die Clubs jedoch, das Spiel – auf Wunsch der Gäste – auf Mittwoch, 10. Oktober, zu verlegen. Dieser Termin platzte dann allerdings bald, die Partie hätte neu am Dienstag, 6. November, stattfinden sollen.

Am Morgen dieses Tages ereilte Staffelleiter Wolfgang Spitz (Stühlingen) dann aber die Nachricht, dass mehrere Spieler des FC Wallbach erkältet seien: "Das Risiko war uns zu groß, also setzten wir uns mit dem TuS Efringen-Kirchen in Verbindung, um nochmals einen neuen Termin abzumachen", so Hoschke.

Mit TuS-Sportchef Maik Hess einigte er sich zunächst auf Donnerstag, 22. November, als neuen Termin. Vor wenigen Tagen wurde dann Dienstag, 20. November, als nunmehr fünfter Spieltermin festgelegt. "Wir kommen in Notlagen gern entgegen", so Maik Hess, der sich von den Wallbachern allerdings zusagen ließ, dass auch das Rückspiel im April in Efringen-Kirchen stattfinden würde.

Spätestens nach der Absage vom 6. November wurde das Spiel beim Fußballbezirk Hochrhein zum "Fall". Gemäß den Regularien der Spielordnung forderte Staffelleiter Wolfgang Spitz via elektronisches Postfach "Atteste" für die betreffenden Spieler an: "Diese Atteste beizubringen, wäre zu diesem Zeitpunkt kein Problem gewesen", erklärt Florian Hoschke, doch vorgelegt hatte er die Bescheinigungen nicht, weil er schlichtweg nichts wusste: "Da hat die interne Kommunikation nicht funktioniert."

Ohne Atteste also vorerst keine Neuansetzung, nun liegt der "Fall" beim Sportgericht. Natürlich sei es angenehm, wenn sich Vereine über neue Termine einig seien, betont Wolfgang Spitz: "Aber ohne Atteste geht es nicht, wenn wir keinen Präzedenzfall schaffen wollen." Für Florian Hoschke ärgerlich, aber nachvollziehbar: "Leider muss ich im Moment davon ausgehen, dass wir das Spiel als verloren gewertet bekommen. Die Schuld daran liegt aber ganz klar bei uns selbst."

Neue Ziele: Aus beruflichen Gründen legt Patrick Bayer sein Traineramt beim FC Wallbach nach dem letzten Spiel, am 1. Dezember gegen den VfB Waldshut, nieder. Künftig lebt und arbeitet der 32-Jährige in den USA. | Bild: Scheibengruber, Matthias

SBFV-Spielordnung Die Absage von Spielen bei Erkrankung von Fußballern ist in der Spielordnung (SpO) des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) geregelt. In Paragraf 45, Absatz 2 ist unter Punkt 2.3. zu lesen: "Der Spiel- oder Staffelleiter ist berechtigt, eine Terminänderung ohne Einhaltung der Frist dann vorzunehmen, wenn gewichtige Gründe eine solche Maßnahme rechtfertigen. Bei Aus fall mehrerer Spieler ist ein solcher Grund nur dann gegeben, wenn es sich um eine Kollektiverkrankung der Spieler handelt. Eine Kollektiverkrankung ist dann anzunehmen, wenn mindestens sieben Stammspieler einer Mannschaft unter einer epidemie- und gleichartigen Erkrankung leiden, wobei Sportverletzungen unberücksichtigt

bleiben. Der Verein ist insoweit beweispflichtig." Ein mögliches Urteil durch das Sportgericht könnte sich auf Paragraf 45, Absatz 1f, beziehen: "Ein Spiel wird dem Verein als verloren und dem Gegner als gewonnen

angerechnet, wenn er eine Spielverlegung oder eine Spielabsetzung gemäß § 45 Ziffer 2.3

SpO durch unrichtige Angaben erwirkt hat

