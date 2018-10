Mit einer Gesamtstrafe von sechseinhalb Monaten wurde ein Fußballer des A-Kreisligisten SV Rheintal (Kreis Waldshut) für das Verursachen eines Spielabbruchs in Tateinheit mit Bedrohung und Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter von der Spruchkammer des Fußballbezirks Hochrhein verurteilt. Wegen der spielfreien Winterpause beträgt die Sperre insgesamt 21 statt 26 Pflichtspiele. Die Spruchkammer berücksichtigte fünf mögliche Testspiele in der Rückrunden-Vorbereitung und reduzierte das Strafmaß entsprechend. Dennoch dürfte der Spieler kaum vor Ende Mai 2019 wieder für den Verein aus Küssaberg spielberechtigt sein.

Der 31-Jährige war am Sonntag, 16. September, im Spiel gegen den FC Geißlingen, laut des Urteils auf den Unparteiischen losgegangen, nachdem dieser ihn mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt hatte. Zuvor hatten bereits zwei seiner Mitspieler mit Gelb-Rot vom Platz müssen. Wie der Schiedsrichter in seinem Bericht schreibt, hätten drei Mitspieler den 31-Jährigen zurückgehalten, nachdem er dem Unparteiischen zunächst gestoßen und gerempelt und dann die Spielnotizkarte aus der Hand geschlagen habe. Nach dieser Attacke brach der Schiedsrichter das Spiel in der 83. Minute beim Stand von 0:1 ab. Die Partie wurde zwischenzeitlich mit 3:0 für die Gäste gewertet.

Der Spielabbruch war allein deshalb schon bemerkenswert, weil der verurteilte Spieler bereits am Tag zuvor in seiner Funktion als Trainer der Reserve-Mannschaft den Abbruch der Partie gegen die SG Höchenschwand/Häusern II (Kreisliga C) provoziert habe. Hier soll er den Unparteiischen ebenfalls bedroht haben, nachdem dieser ein vermeintliches Foulspiel am Torwart nicht geahndet, sondern den verletzten Torhüter, nach dessen Protest wegen des ausgebliebenen Pfiffs, sogar vom Platz gestellt habe.

Entsprechend umfangreich fällt das Urteil aus. Insgesamt vier Paragrafen bemühte die Spruchkammer unter dem Vorsitz von Rainer Koller (Bad Säckingen), um eine Gesamtstrafe für den Spieler zu ermitteln. Sechs Wochen gab es für das Stoßen und Rempeln des Schiedsrichters, das als unsportliches Verhalten gewertet wurde. Hier sieht das Strafmaß der Rechtsordnung immerhin eine Sperre zwischen einem und drei Monaten vor.

Zwei Monate aus dem Strafmaß zwischen einem halben und zwölf Monaten, gab es für die sogenannte Bedrohung des Schiedsrichters. Und weitere zwei Monate packte das Sportgericht für das "aus der Hand schlagen der Notizkarte" drauf. Diese Aktion wurde allerdings als "minderschwerer Fall" bewertet, was die Halbierung der Mindeststrafe von vier Monaten erklärt. Bei einer Tätlichkeit gegen Schiedsrichter lässt das Strafmaß des Verbandes eine Sperre bis zu 36 Monaten zu.

Das "Verursachen eines Spielabbruchs" ist für den letzten Monat des umfassenden Strafpakets verantwortlich.

Verurteilter wird nicht als Trainer gesperrt

Den Spielabbruch vom Vortag ließ das Sportgericht übrigens in der persönlichen Strafe ungeahndet und verzichtete auch darauf, den Verurteilten in seiner Tätigkeit als Trainer zu sperren. Der Verein habe es nach diesem Abbruch versäumt, den Verursacher vor sich selbst zu schützen und ihn ohne Aufarbeitung der Vorkommnisse 20 Stunden später wieder zum Einsatz gebracht. Mit dieser Entscheidung habe der Verein seine Sorgfalt vermissen lassen. Das wurde mit einer Geldstrafe von 150 Euro geahndet.

Das beim Stand von 0:2 abgebrochene Spiel der Reserve-Elf sollte laut Spruchkammer-Urteil neu angesetzt werden. Dagegen hat allerdings der Gastverein bereits Berufung beim übergeordneten Sportgericht des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) eingelegt.

Spielabbrüche haben für Verein weitreichende Folgen

Für den SV Rheintal haben die Spielabbrüche weitreichende Folgen. Neben den Kosten, die sich auf rund 280 Euro summieren, muss der Club bei drei Heimspielen eine unangemeldete und kostenpflichtige Platzaufsicht durch den Bezirk hinnehmen. Die Spruchkammer betonte die Ansicht, dass es dem Verein angesichts weiterer Verfehlungen von Anhängern bei dieser Partie – geahndet mit 100 Euro Geldstrafe – am "erforderlichen Problembewusstsein" fehle. Die vom Verein in seiner Stellungnahme angeführte Beleidigung des später vom Platz gestellten Spielers durch Ersatzspieler und Anhänger des Gastvereins wurde im Urteil übrigens nicht gewürdigt, da vom Unparteiischen offensichtlich als solche nicht erkannt.

Dafür wurde ein weiterer Akteur für vier Pflichtspiele der 1. Mannschaft gesperrt, weil er den Schiedsrichter bedroht und beleidigt haben soll. Die schriftliche Einlassung des Vereins, dass es Zeugen für die Unschuld dieses Spielers gebe, wurde abgewiesen. Diese Ansicht sei durch die Meldung des Schiedsrichters widerlegt, erklärt die Spruchkammer.

Lediglich mit einem Verweis und ohne zusätzliche Geldstrafe durch das Sportgericht kam der "bislang nicht negativ vor dem Sportgericht in Erscheinung getretene" Trainer des SV Rheintal davon. Ihn hatte der Unparteiische bei dem Spiel ebenfalls aus dem Innenraum verwiesen.

Beim SV Rheintal ist nach dem Urteil eine gewisse Ernüchterung eingekehrt: "Da sind Dinge passiert, die nicht passieren durften. Wir nehmen diese Urteile jetzt zur Kenntnis und akzeptieren sie", versucht Sportchef Thorsten Walz einen Schlussstrich unter das folgenschwere Wochenende zu ziehen.

