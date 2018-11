von SK

Fußball-Kreisliga A-West: – Im Wiesental dürften es die Spiele der Spiele der sein: Das Derby des FC Hausen gegen den SV Schopfheim. Nach der 2:3-Niederlage in Bad Säckingen fährt der SV Schopfheim besonders motiviert zum Nachbarn. Sie wollen den Abstand zum Lokalrivalen verkürzen.

Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten will indes seine Tabellenführung verteidigen. Mit einem Sieg gegen den FV Degerfelden kann der TuS beste Voraussetzungen für das am 2. Dezember nachzuholende Stadtderby beim FV Lörrach-Brombach III schaffen. Sollten zwei Siege gelingen, überwintert der TuS mit fünf Punkten Vorsprung.

Für den FC Bad Säckingen steht fest: Das 0:4 aus dem Hinspiel wollen die Trompeterstädter nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb wollen sie sich beim FV Lörrach-Brombach III revanchieren. Die Bad Säckinger treten nach dem 3:2 gegen den SV Schopfheim selbstbewusst an.

Auf Wiedergutmachung brennt auch der SV Karsau beim TuS Maulburg. Nicht vergessen haben die Karsauer die 0:5-Niederlage zum Saisonstart. Seither zeigt die Formkurve des SVK leicht nach oben. Doch immer noch schwebt er in Abstiegsgefahr. Also müssen drei Punkte her.

16. Spieltag der Fußball-Kreisliga A-West mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps Samstag, 14.30 Uhr: FC Hausen – SV Schopfheim (Hinspiel: 2:4). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – SK-Tipp: 1:2. FC Hauingen – Tu Kl. Wiesental (1:2). – SR: Antonio Iamello (Rheinfelden). – SK-Tipp: 3:1. 15 Uhr: TuS Lörrach-Stetten – FV Degerfelden (0:0). – SR: Adrian Rützler (Schopfheim). – SK-Tipp: 3:0. 15.30 Uhr: FC Bad Säckingen – FV Lörrach-Brombach III (0:4). – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – SK-Tipp: 1:0. Sonntag, 14.30 Uhr: TuS Maulburg – SV Karsau (5:0). – SR: Artur Schütz (Wehr). – SK-Tipp: 2:0. BFC Friedlingen – FC Steinen-Höllstein (1:3). – SR: Garspare Lombardo (Rheinfelden). – SK-Tipp: 2:2. FC Huttingen – SV Todtnau (8:1). – SR: Jean-Marc Meyer (Juzach/F). – SK-Tipp: 3:2. SV Liel-Niedereggenen – FV Haltingen (4:3). – SR: Mirco Radtke (Maulburg). – SK-Tipp: 3:0.

