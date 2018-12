Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Schönau – SpVgg. Brennet-Öflingen 4:0 (0:0). – Tore: 1:0 (54.) und 2:0 (58.) beide Rodriguez, 3:0 (60.) Matth. Steinebrunner; 4:0 (86.) Eckert. – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Z.: 80.

"Die Viertelstunde nach der Pause war mal wieder entscheidend", ärgerte sich Trainer Urs Keser über die Unkonzentriertheiten zu Beginn der zweiten Hälfte. Spätestens da war David Rodriguez eingefallen, dass auf der anderen Seite sein Lieblingsgegner steht. Innerhalb von vier Minuten stellte der Stürmer aus Paraguay die Weichen, erzielte somit fünf seiner sieben Saisontore gegen das Schlusslicht. Als Matthias Steinebrunner zwei weitere Minuten danach auf 3:0 erhöhte, war die Partie gelaufen.

Dabei hatte es bis zum ersten Treffer ganz gut ausgesehen: "Natürlich fehlt uns Fabian Schmidt an allen Ecken und Enden", vermisste Keser seinen Kapitän, der sich derzeit Urlaub gönnt: "Aber die Jungs in der Defensive haben es bis dahin klasse gemacht. Unser Ziel war es, möglichst lang die Null zu halten. Wir standen gut, haben wenig zugelassen. Es war ein Spiel auf gleichem Niveau – bis eben auf die erste Viertelstunde nach dem Wechsel", so Keser, der in Schönau ohne Pascal Degelmann (Bänderanriss), sowie Faruk und Yussuf Cam antrat. Zudem war Denis Götz angeschlagen, hielt bis zur 64. Minute durch.

Nach dem 0:3 war die Partie für den Gast gelaufen, doch die Köpfe blieben oben: "Das muss ich den Jungs hoch anrechnen, sie haben sich nicht hängen lassen", war Keser froh, dass es – trotz des 0:4 durch Tim Eckert – keine Klatsche setzte: "Die Einstellung war in Ordnung."