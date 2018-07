"Die Mannschaft hat sich heute gut präsentiert. Das Ergebnis steht nicht an vorderster Stelle", brachte es Christoph Wetzel im SÜDKURIER-Interview auf den Punkt. Der Leiter des Scoutings der Fußballschule des SC Freiburg sagte auch, dass die U23 des SC Freiburg "dem Ausgleich sehr nahe" war. Am Ende gab's allerdings eine 0:1-Niederlage gegen die U23 des FC Bayern München.

Viel wichtiger als das Resultat war die Tatsache, dass der SC Lauchringen als Ausrichter mit einer stattlichen Kulisse von 1200 Fans belohnt wurde, die sich für das Testspiel im Wutachstadion interessierten. Sie wurden nicht enttäuscht und sahen eine brillante Partie, die von beiden Teams offensiv geführt wurde.

Das Tor des Tages erzielte Alexander Nollenberger für den FC Bayern München. Er nahm in der 25. Minute einen herrlichen Pass von Adrian Fein durch die Mitte auf und verwandelte eiskalt bei hohen Temperaturen zum 1:0. Danach war das Spiel ausgeglichen, wobei sich die Breisgauer sogar die etwas besseren Chancen erarbeiteten, diese allerdings ungenutzt ließen oder an Bayern-Torwart Christian Früchtl scheiterten.

Ivica Banovic, der routinierte Kapitän der Freiburger, war zwar mit dem Spiel seiner Mannschaft insgesamt zufrieden, nicht aber mit dem Ergebnis: "Ein Remis wäre heute leistungsgerecht gewesen", ärgerte sich der schon 37-jährige Kroate ein wenig. Banovic ist wohl der prominenteste Spieler der Freiburger, war schon Profi bei Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg. Mit den Profis des SC Freiburg spielte er ein Jahr in der Zweiten Liga und sogar drei Jahre lang unter Trainer Robin Dutt in der Ersten Bundesliga.

In der Reserve der Münchner Bayern kamen im Lauchringer Wutachstadion drei Spieler zum Einsatz, die schon Luft im Profi-Team ihres Vereins geschnuppert haben. Zu diesem Trio zählt Kwasi-Okyere Wriedt, der schon in die Nationalmannschaft von Ghana berufen wurde. Zu Einsätzen in der Bundesliga kamen auch Franck Evina und Meritan Shabani. Evina ist 17 Jahre alt, gebürtig in Kamerun, und deutscher U18-Nationalspieler.

Sowohl die Bayern als auch der SC Freiburg waren mit Fanclubs in Lauchringen vertreten. Vor allem der Fanclub der Bayern, der nur die Reservemannschaft des Vereins überall hin begleitet, machte lautstark Stimmung. Und mit Bengalos an der Wutach – das gibt's gewiss nicht alle Tage.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Christoph Wetzel, Leiter der Fußballschule des SC Freiburg:

