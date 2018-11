von Christel Siegmund

Ski, alpin: – Gleich bei sieben Rennen in elf Tagen gingen die Schwarzwälder Jugendfahrerinnen Olivia Wenk (SC Löffingen) und Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) im italienischen Sulden am Ortler in der FIS-Rennserie National Junior Races an den Start. Beide verbesserten vor allem im Riesenslalom mit Top-20-Platzierungen ihr FIS-Ranking deutlich. Im Slalom gelangen ihnen Plätze im Mittelfeld. Damit haben sie den Grundstein für ihr Saisonziel, die Qualifikation für die Weltspiele der Studenten im März 2019 im russischen Krasnojarsk, gelegt.

Ebenfalls am Start war der Neu-Jugendfahrer Marco Behringer (SC Fischbach), der seit dem Herbst im Skiinternat in Oberstdorf lebt und trainiert. Nachdem er im ersten Durchgang noch verhalten unterwegs war, gelang ihm ein guter zweiter Lauf, der ihn auf Rang 49 unter gut 70 Startern und die zehntschnellste Jahrgangszeit brachte. In seinem Auftaktrennen im österreichischen Pass Thurn war er zuvor schon mit zwei starken Läufen auf einen sehr guten 17. Platz gefahren.

