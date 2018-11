Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

SpVgg. Brennet-Öflingen – SV Jestetten 0:5 (0:3). – Tore: 0:1 (26.), 0:2 (32.), 0:3 (34.) und 0:4 (71.) alle Müller; 0:5 (74.) Ponzo. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 70.

Wovon die Bayern seit langem träumen, hat der SV Jestetten geschafft. Zum Auftakt der Rückrunde erlebte die Elf von Michele Masi eine "Müller-Show". Sommer-Neuzugang Simon Müller, der aus Karlsruhe in die Heimat zurück gekommen war, bedankte sich eindrucksvoll für das Vertrauen und erzielte vier Tore zum 5:0-Sieg beim Schlusslicht.

Simon Müller stammt aus dem Nachwuchs des SV Jestetten und kehrte nach seiner Ausbildung wieder in die Heimat zurück,. allerdings laborierte der 23-Jährige noch an einer Knieverletzung und arbeitete sich nur langsam in den Kader. "Ich gönne ihm diesen persönlichen Erfolg, denn er hat eine anstrengende Zeit hinter sich", so Michele Masi: "Weil er im Schichtdienst arbeitet, ist es ihm nicht immer möglich gewesen, dabei zu sein. So brauchte es seine Zeit, bis er die Bindung zur Mannschaft gefunden hat."

Zuletzt, so Masi, habe Müller sehr gut trainiert und dass die Chemie mittlerweile stimmt, hat der Mittelfeldspieler spätestens in Brennet eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Gastgeber hatten ihn ganz offensichtlich auf der Rechnung. Müller ersetzte den angeschlagenen Thomas Rangnau in der Startelf. Er konnte schalten und walten, entschied die Partie schon vor der Pause mit einem innerhalb von acht Minuten erzielten Hattrick.

"Wir hätten zuvor sogar duch Daniel Baumgartner in Führung gehen können", haderte Sammy Lemke-Maier mit der Abschlussschwäche seiner Elf. Der Vorsitzende des Vereins mahnt in dieser schweren Phase zur Ruhe – in Mannschaft und Verein. "Es wird jetzt keine Panikaktionen geben. Wir sind ein kleiner Verein und im schlimmsten Fall geht es eben runter. Aber soweit ist es noch lange nicht. Der Rückstand ist noch nicht zu groß und noch zu überbrücken." In der ersehnten Winterpause "werden wir über die Bücher gehen und an zwei, drei Stellschrauben drehen. Dann werden wir sehen, ob es reicht."

Eine angesichts der Tabellenlage mögliche Trainerdiskussion werde es nicht geben. "Urs Keser ist ein erfahrener Mann, der sich akribisch und engagiert für den Verein einsetzt. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, über diese Position zu reden", betont Lemke-Maier: "Wichtig ist, dass das Gefüge in der Mannschaft funktioniert." Auch ihm gebe es zu denken, dass das im Vergleich zum Vorjahr kaum veränderte Team in dieser Saison solche Probleme habe: "Darüber wird zu reden sein."

