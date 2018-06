Tennis: – Während die Oberliga-Frauen des TC RW Tiengen am Sonntag ab 11 Uhr gegen den TC BW Oberweier II bereits ihr letztes Heimspiel in dieser Saison bestreiten, müssen die Männer des Vereins beim TC Mengen ran.

Oberliga, Männer: – Nach zwei Siegen kassierte der TC RW Tiengen vor Wochenfrist gegen Spitzenreiter TC Grenzach beim 2:7 die erste Niederlage. Drei Einzel verloren die Tiengener erst im Matchtiebreak und lieferten gegen den Titelfavoriten einen beherzten Kampf ab. Trainer Christoph Back war mit der Vorstellung seiner Jungs hochzufrieden: "Wir haben uns gut gewehrt. Die Grenzacher sind mit einer wahnsinnig starken Mannschaft angetreten. Viele Zuschauer waren auf unserer Anlage. Und die haben Spitzentennis gesehen."

Am Sonntag spielt der TC RW Tiengen (4.) beim punktgleichen TC Mengen (3.). Back erwartet "ein völlig offenes Spiel" und versichert: "Wir müssen Vollgas geben." Fraglich ist noch der Einsatz von Dominik König und Simon Glöckner. König hat eine Schulterverletzung, die noch untersucht wird. Glöckner arbeitet in München und weiß noch nicht, ob er in Mengen dabei sein kann. Ebenfalls noch unklar ist, wer die beiden Ausländerpositionen beim TC RW Tiengen besetzen wird. Raphael Lustenberger, Ignaci Villacampa-Roses und Oliver Mrose – zwei aus diesem Trio werden für die Rot-Weißen aufschlagen.

Oberliga, Frauen: – Nach dem knappen 5:4-Erfolg zuletzt gegen den TC Mengen, der normalerweise hätte höher ausfallen müssen, hofft der TC RW Tiengen (7.), gegen den TC BW Oberweier II (5.) am Sonntag nachlegen zu können. "Wir brauchen noch mindestens einen Sieg für den Ligaverbleib. Zwei Mannschaften steigen ab. Gegen den TC BW Oberweier II und dann in zwei Wochen beim TC Nicolai Konstanz ist noch was drin für uns", sagt der Tiengener Trainer Tim de Heer. Klar, dass die Situation mit einem Sieg am Sonntag bereits entspannter wäre. Der TC RW Tiengen wird am Sonntag mit Emily Grabner, Carolin Sure, Vivien Albiez und Laura Thoma antreten. Wer die beiden restlichen Positionen einnehmen wird, muss kurzfristig geklärt werden.

1. Bezirksliga: – Nach einem Sieg und einer Niederlage müssen die Männer des TC BW Erzingen (3.) am Sonntag beim punktgleichen TC Pfaffenweiler (5.) ran. Die Frauen der TSG Eggingen (7.) hoffen, nach drei Niederlagen beim TC Singen (5.) den ersten Sieg einzuspielen.

2. Bezirksliga: – Die Männer der TSG Eggingen (5.) müssen zur TSG Furtwangen (4.), der TC Murg (6.) ist beim TC BW Villingen (2.) Außenseiter. Die Frauen des TC Gurtweil (2.) bestreiten am Sonntag um 13 Uhr das Spitzenspiel gegen den ebenfalls noch verlustpunktfreien Tabellenführer TC Pfaffenweiler. Der TC Dogern (7.) will beim TC Niedereschach (5.) die ersten Punkte einsammeln.

