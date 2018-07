von SÜDKURIER

Karate: (sk) Mit drei Kämpfern startete das Karate-Dojo Höchenschwand bei der südwestdeutschen Meisterschaft in Tamm bei Lüdwigsburg. Tara Nicolosi wurde Vizemeisteri, Lenz Willenbrock holte Bronze. Nicolosi zeigte sich mental sehr stark, gewann ihre Duelle mit gekonnten Fußtritten und schaffte es bis in das Finale. Dort traf sie auf eine Kämpferin aus Gäufelden und verlor den Kampf. Dennoch holte sie als Vizemeisterin Silber. Ebenso stark kämpfte Lenz Willenbrock, der direkt den ersten Kampf sich entschied. Im Finale wurde er Dritter und erkämpfte sich Bronze. Lisa Jehle startete in einem Pool von 20 Mitstreiterinnen. Sie kämpfte sich bis ins Mittelfeld vor, erreichte aber das Finale nicht. Dojo-Leiter Ralf Binkert ist stolz auf seine Schüler. "Das Niveau in diesen Mittelstufen ist sehr hoch. Alle haben es toll gemacht."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein