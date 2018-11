von Rolf Rombach

Ringen: – Nach der WM-Pause startete die Bundesliga in die Rückrunde. Südwest-Tabellenführer TuS Adelhausen ließ dem AC Heusweiler wieder keine Chance und gewann acht der zehn Kämpfe. Im Vorkampf unterlag die Reserve in der Regionalliga dem KSV Tennenbronn mit 10:21. In der Oberliga zeigt sich der KSV Rheinfelden bereit für den Spitzenkampf am kommenden Wochenende gegen den KSV Gottmadingen. Der Tabellenführer besiegte den bisherigen Dritten KSV Taisersdorf mit 22:8.

1. Bundesliga Südwest: TuS Adelhausen – AC Heusweiler 26:3

Gleich vier Ringer des Regionalliga-Teams setzte der Bundesligist gegen den AC Heusweiler ein. Nick Scherer (57 kg-Greco) setzte sich hierbei mit 10:6 durch, während Zsolt Berki (66 kg-Greco) kampflos blieb. Michael Kaufmehl (86 kg-Freistil) punktete mit 10:7 doppelt für den TuS Adelhausen. Nur Felix Krafft (130 kg-Freistil) musste sich aus dem Quartett knapp geschlagen geben. Beim Stand von 8:8 wurde er im Schlussspurt gekontert und unterlag noch mit 8:10. Dafür gewannen die anderen Eigengewächse in der Mannschaft. Während Sascha Keller (75 kg-Greco) mit 7:1 in seinem Kampf klar die Oberhand behielt, beendete Stephan Brunner (75 kg-Freistil) den Abend mit einem Überlegenheitssieg.

Regionalliga: TuS Adelhausen II – KSV Tennenbronn 10:21

Stark verjüngt im Gegensatz zum knapp unterlegenen Hinrunden-Team zeigte sich die TuS-Reserve im südbadischen Duell mit dem KSV Tennenbronn. Für die Männer vom Dinkelberg gab es da nicht viel zu holen. Dafür erfreuen die Einzelergebnisse. Nachwuchsmann Leonard Zavarin (75 kg-Greco) holte nach einer 8:0-Führung den ersten Schultersieg in seiner Premieren-Saison. Jörn Schubert (71 kg-Freistil) wurde zwei Sekunden vor dem Gong Schultersieger. Dazu kam ein 5:3-Erfolg von Alican Ulu (66 kg-Greco) und ein 4:4-Punktsieg von Schlussmann Pascal Ruh (75 kg-Freistil). Mit 1:2 unterlag Kevin Kähny (98 kg-Greco) dem Ex-Hausen-Zeller Maximilian Mond.

Oberliga: KSV Taisersdorf – KSV Rheinfelden 8:22

Ein weiterer Start-Ziel-Sieg für den Oberligisten aus Rheinfelden. Im Linzgau standen die Zeichen früh für den nächsten Erfolg der Hochrhein-Ringer. Dennoch wehrte sich der Gastgeber nach Leibeskräften. So musste Eduard Frick nach einer 10:0-Führung noch den Ausgleich fürchten. Er gewann aber mit 11:9. Die Schlussmänner Andrius Reisch (75 kg-Freistil) und Manuel Kingani (75 kg-Greco) hatten mit Patrick und Marcel Käppeler den Top-Nachwuchs des KSV Taisersdorf vor sich. Reisch gewann 13:5, Kingani 8:3. Sebastian von Czenstkowski (86 kg-Freistil) gab zwar keine Wertung ab, unterlag aber durch zwei Aktionszeiten mit 1:2. Schnellster des Abends war Luillys Perez Mora (98 kg-Greco), der nach 41 Sekunden Schultersieger wurde.

