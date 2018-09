Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

VfB Waldshut – FC Wittlingen 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (40.) und 2:0 (61.) beide Kertoku; 2:1 (90.+3) Eckenstein. – SR: Mirco Radtke (Maulburg). – Z.: 120. – Bes.: Kaya (FCW/74.) hält FE von Kertoku.

Trainer Nils Mühlenweg geriet fast ins Schwärmen: "Wir haben das über weite Strecken richtig gut gemacht. Wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen", durfte er nach 95 langen Minuten unwidersprochen behaupten. Sein Gegenüber Tiziano Di Domenico, stinksauer nach der Pleite seiner Elf, sah das genauso: "Wenn du das Spiel schon bei der Anfahrt gewonnen hast und über 80 Minuten keine Gegenwehr leistest, dann verlierst du eben." In der Nachspielzeit erst besannen sich die Gäste aus dem Kandertal ihrer Stärken, kamen durch Felix Eckenstein noch zum 1:2: "Fast wäre uns noch der Ausgleich gelungen, aber das wäre wirklich nicht verdient gewesen", gab Di Domenico zu.

Der Gästetrainer wollte auch nicht gelten lassen, dass einige Stammspieler – darunter Imad Kassem-Saad sowie die Stürmeer Alexander Herbst und Vitalij Arsentjew – nicht an Bord waren: "Wir reden über Spieler, die anwesend waren. Die haben das Spiel verloren", fand Di Domenico keineswegs, dass es seiner Elf an Substanz gefehlt habe: "Wir haben den Waldshutern kein Paroli geboten. Sie haben uns niedergekämpft. Mit halber Kraft geht es eben nicht."

Mit voller Kraft kam indessen der VfB Waldshut zu seinem zweiten Saisonsieg: "Wir haben ein paar Sachen umgestellt und das hat bestens funktioniert", so Nils Mühlenweg, der den Sieg nicht allein der Treffsicherheit von Kertoku zuschreiben wollte: "Wir haben in der Defensive so gut wie nichts zugelassen. Das 1:2 war die erste gute Wittlinger Chance", so Mühlenweg, der Außenverteidiger Serkan Korkut eine tadellose Partie bescheinigte.

Was der Trainer letztlich bemängelte, war die fehlende Konsequenz im Abschluss: "Nach einer Stunde muss der Sack zu sein, spätestens jedoch beim Foulelfmeter", so Mühlenweg. Shqiprim Kertoku verpasste seinen dritten Treffer an diesem Tag, weil Wittlingens Torhüter Aykut Kaya in der 74. Minute die Ecke ahnte und den Strafstoß hielt.

