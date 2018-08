Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FC Wallbach – FV Lörrach-Brombach II 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (7.) König; 1:1 (65./FE) Flato; 1:2 (88.) K. Keller. – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Z.: 65.

(gru) Kevin Keller war nicht mehr zu halten, sein Jubel kannte keine Grenzen. Nach einer Ecke war der Torjäger im Wallbacher Strafraum hochgestiegen, machte per wuchtigem Kopfball mit seinem dritten Saisontor den dritten Saisonsieg für die Verbandsliga-Reserve aus Lörrach klar. Torwart Sven Thomann hatte keine Abwehrchance.

Klingt also ganz nach einem glücklichen Auswärtssieg des Titelanwärters, zumal die Sache in den Minuten vor dem Siegtor hoch brenzlig für die Gäste war. Nach einem Abspielfehler war Sebastian Rupp plötzlich allein vor Marco Hermann aufgetaucht, nahm aus gut 13 Metern den Winkel ins Visier. Doch die Kugel pfiff knapp am Kasten vorbei.

"So gesehen war es ein glücklicher Sieg", schmunzelte Jörg Steinebrunner, der sich spätestens nach der Rupp-Chance mit Patrick Bayer einig war: "Beide Mannschaften hatten einen Punkt verdient", erklärten die Trainer unisono. "Vor allem nach den Umstellungen in der Halbzeit kamen wir besser ins Spiel und hatten gute Chancen", erinnerte Bayer auch an den Schuss von Mike Heyde (56.), der nach einem Tufaro-Pass in Marco Hermann seinen Meister fand.

Machtlos war der FVL-Torwart dann beim Strafstoß zum 1:1. Daniel Rueb hatte Simon Wunderle zu Fall gebracht und Jonas Probst (Tegerfelden/CH) blieb bei seiner Bezirksliga-Premiere nichts anderes, als in der 65. Minute auf den Punkt zu zeigen. Flato ließ sich die Ausgleichschance nicht entgehen.

Mit diesem Treffer hatte sich für Jörg Steinebrunner eine alte Fußballer-Weisheit einmal mehr bestätigt: "Wenn du die Dinger nicht rein machst, dann fängst du irgendwann einen", schüttelte er beim Gedanken an die erste Spielhälfte den Kopf: "Wir müssen mit vier oder fünf Toren in die Pause gehen", durfte er ohne Widerspruch von den Gastgebern behaupten.

Auch im zweiten Durchgang gab es Chancen beim Gast, der dabei aber nicht wieder zu hoch zielte, sondern Sven Thomann die Chance gab, sich auszuzeichnen: "Er musste kurzfristig einspringen, weil Ramon Winkler verhindert war und Andreas Philipp noch verletzt ist – und hat seine Sache sehr gut gemacht", lobte Bayer, in dessen Team der 36-jährige Andreas Dobler nach über einjähriger Pause ein solides Comeback feierte.

