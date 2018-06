von SÜDKURIER

Leichtathletik: (mk) Der 27. Lörracher Stadtlauf war fest in Schweizer Hand. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gab es Siege für die Eidgenossen. Bei den Männern schaffte es der Laufenburger Omar Tareq als Dritter aufs Treppchen. Auf Rang sieben lief der Waldshuter Nico Geist ins Ziel. Bei den Frauen schaffte es ebenfalls eine Lokalmatadorin aufs Podest: Céline Kaiser aus Herten wurde Dritte.

In der Startrunde war die Strecke über 5,5 Kilometer für die Spitze noch frei gewesen, als ein Viergestirn um Joseph Katib (LAC Quelle Fürth), Ahmed El Jaddar (TV Riehen), Omar Tareq und Tobias Middendorf (beide TuS Lörrach-Stetten) erstmals den Hebelpark erreichte. Die neue Zielpassage ist ein atmosphärischer Gewinn, ein begrüntes Idyll, auf welches die Läufer zusteuern, wenn sie von den Zuschauern umsäumt aus der engen Häuserschlucht der Turmstraße auf die Zielgerade einbiegen. Ein weitaus wohligerer Rahmen als der weitläufigere Bahnhofsplatz vor dem Post-Areal.

Dem Ambiente schenkte das Führungsquartett indes kaum seine Aufmerksamkeit. Der Laufenburger Tareq wusste um die Qualitäten des Baslers El Jaddar, der ihm im vergangenen Jahr den Sieg weggeschnappt hatte. Katib sei der Ruf eines starken Läufers vorausgeeilt, so Tareq, und dies bestätigte der Nürnberger auf der neuen Strecke mit verkürzter Distanz (5500 Meter statt zuvor 6215).

Nach 2500 Metern hatte der Nürnberger, 2015 deutscher Berglauf-Meister und DM-13. über 5000 m, seine schärfsten Verfolger Tareq und El Jaddar um knapp vier Sekunden distanziert. Nach der dritten Runde war sein Vorsprung bereits auf 22 Sekunden angewachsen. Die Ziellinie überquerte Katib nach 15:53,0 Minuten und lief bei seinem Debüt auf den ersten Platz, vor El Jaddar (+27,3sek) und Tareq (+35,6). Der Laufenburger („Es war ein gutes Training für mich“) gewann die Altersklasse I.

Für Daniel Wiesner von der Turnerschaft Langenau war es derweil die letzte Einheit vor seinem Saisonhöhepunkt: Am 1. Juli startet er wieder bei der Challenge Roth, laut Veranstalter der weltweit größte Wettkampf auf der Triathlon-Langdistanz. Den Stadtlauf beendete Wiesner als Zehnter (18:45,7min), „es war hart, aber es hat Spaß gemacht“. Von Runde zu Runde sei es immer besser gelaufen, mit Blick auf Roth „war es eine gute Belastung“.

Zeitweise in Wiesners Windschatten lief Céline Kaiser durch die Lörracher City. Die Rheinfelderin hatte eine flotte Startrunde hingelegt, passierte den Hebelpark als Führende der Frauenkonkurrenz. Doch über die gesamte Distanz – nun 5500 statt bisher 4915 Meter – konnte sie das Tempo von Fiammetta Troxler nicht mitgehen. Die Schweizerin siegte bei ihrem Debüt in 18:53,6 Minuten. Als Zweitplatzierte verpasste Astrid Leutert (Bern/+11,9sek) beim Stadtlauf ihren dritten Sieg in Serie, Céline Kaiser (+42,2) blieb als dritte Läuferin unter der 20-Minuten-Marke.

