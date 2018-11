Fußball-Landesliga: SV Kirchzarten – FSV Rheinfelden 1:3 (1:2)

Tore: 1:0 (1.) Althauser; 1:1 (11.) und 1:2 (21.) beide Strazzeri; 1:3 (90.+2) Salli. – SR: Dominik Schmidt (Haslach i.K.). – Z.: 80. – Bes.: GR für Strazzeri (FSV/50.).

Mit einer Defensivtaktik und einer geschlossenen Mannschaftsleistung holte der FSV Rheinfelden drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Die Rheinfelder tauschten mit dem SV Kirchzarten den Rang und sind damit wieder auf einem Nichtabstiegsplatz. "Jetzt freuen wir uns auf das Derby in einer Woche gegen den SV Weil", sagte FSV-Trainer Marc Jilg nach Spielende. Die Gäste waren mit einem dünnen Kader angereist. Viele Verletzte mussten passen, so dass Jilg nur einen Spieler auf der Bank hatte.

Anspiel, Fehlpass, Gegentor – der FSV Rheinfelden startete miserabel und lag schon nach wenigen Sekunden durch einen Treffer von Sven Althauser in Rückstand. Von diesem Schock erholten sich die Gäste schnell. Zehn Minuten später überwand Sascha Strazzeri den gegnerischen Torwart Peter Vonderstraß mit einem Lupfer aus 25 Metern. Weitere zehn Minuten danach wehrte Vonderstraß einen Eckball von Anton Weis nicht sicher ab. Strazzeri war zur Stelle und traf ein zweites Mal zur Führung der Gäste. Noch vor dem Wechsel fischte FSV-Torwart Saikou Sawaneh einen Freistoß von Althauser aus dem Winkel. Die zweite Hälfte begann schlecht für die Gäste. So wurde Strazzeri wegen einer Abseitsstellung zurück gepfiffen. Der Rheinfelder schlug den Ball weg und kassierte dafür Gelb-Rot. Damit spielten die Gäste 40 Minuten lang in Unterzahl. "Wir haben dann unsere Taktik geändert, haben nur noch reagiert", sagte Jilg. Die Defensivtaktik zeigte Erfolg. In der Nachspielzeit traf Eren Salli bei einem Konter über Stangl und Petretta zum 3:1 in den Winkel.

FSV Rheinfelden: Sawaneh – Mendy, Cibukciu, Murawski, Alfarano – Kleiner, Weis, Strazzeri, De Franco (70. Petretta), Salli – Stangl.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein