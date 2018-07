von SÜDKURIER

Mountainbike: (fla) Der vierte Lauf zum Mountainbike-Weltcup in Val di Sole brachte Olympiasiegerin Sabine Spitz vom "Wiawis Bikes Pro Team" kein Glück. Nach gutem Start aus der dritten Startreihe fuhr die deutsche Meisterin bis auf Rang 15 nach vorn. In der dritten Runde, bei der Einfahrt in den mit Felsen gespickten Steilhang, überschlug sich die Olympiasiegerin von Peking, als sie das Hinterrad von Julie Bresset (FRA), Olympiasiegerin von London, leicht berührte und dadurch in eine Felsspalte rutschte. "Plötzlich blieb mein Vorderrad stehen, so dass ich an dieser steilen Stelle keine Chance hatte", erklärte Sabine Spitz die unglückliche Situation. Dabei schlug sie hart mit Kopf und Schulter auf den Boden auf. Nach ersten medizinischen Abklärungen scheint aber zumindest nichts gebrochen zu sein. Genaueres wird man aber erst in den nächsten Tagen sagen können.

