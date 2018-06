Mountainbike: – Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz (Niederhof) holte sich beim Black Forest Ultra Marathon in Kirchzarten ihren 20. Deutschen Meistertitel. Über 80 Kilometer, auf denen 2200 Höhenmeter zu bewältigen waren, bestimmte sie von Beginn an das Tempo.

Im langen Anstieg nach Hinterzarten lag sie mehr als eine Minute vor den 130 Konkurrentinnen und kontrollierte das Rennen. Erst am letzten Anstieg kam Silke Ulrich (Ottobrunn) gefährlich nah, lag nur zwölf Sekunden zurück. Spitz blieb ruhig, hier die 16 Jahre jüngere Verfolgerin auf Distanz, und gewann in 3:15:59 Stunden. „Nach der Hälfte musste ich etwas rausnehmen, weil sich leichte Krämpfe angekündigt hatten. Am Schluss wollte ich nichts mehr riskieren“, freute sich Spitz: „Es ist der Hammer, dass ich meinen 20. Titel gewinnen konnte.“

Janine Schneider (Cube Bikes) aus Lottstetten, Zweite vor einer Woche beim Waldhaus-Bikemarathon hinter Spitz, fuhr auf Platz acht. Miriam Oeschger (RSV Niederhof) kam auf Rang 14. Platz zwei im Speed Track über 52,1 km feierte Tim Meier (Stop&Go Marderabwehr) aus Rheinfelden. Auf Platz 18 im Ultra Bike der Männer über 113,9 km fuhr Wolfgang Mayer (Texpa Simplon) aus Niederhof.

