von SÜDKURIER

Mountainbike: – Das dreitägige UCI-Etappenrennen "Vaude Enagdin Bike Giro" hat

Olympiasiegerin Sabine Spitz vom Wiawis-Bikes Pro Team auf dem letzten Tagesabschnitt von

Silvaplana nach Silvaplana über 62,8 Kilometer und 2033 Höhenmeter für sich entschieden und sich

damit auch den Sieg in der Gesamtwertung geholt. Vor der letzten Etappe hatte die Deutsche Meisterin noch ein Rückstand von 1:24 Minuten auf die bis dahin führende Adelheid Morath (Freiburg) in der Addition der ersten beiden Tage. Im extrem steilen Anstieg zur St. Moritz-Corviglia auf 2495 Metern Höhe schaffte es Sabine Spitz, schon einen Vorsprung von 35 Sekunden auf Morath herauszufahren. Auf den letzten, technisch äußerst anspruchsvollen 24 Kilometern vergrößerte die Olympiasiegerin von Peking ihren Vorsprung

kontinuierlich. Bis ins Ziel in Silvaplana war dieser dann auf 2:27 Minuten angewachsen, was auch

den Sieg in der Gesamtwertung, mit einem Vorsprung von 1:03 Minuten, bedeutete.

"Das ist natürlich genial, dass ich mir den Sieg in der Gesamtwertung doch noch holen konnte, nachdem

ich mich gestern gar nicht gut gefühlt habe. Das steile Gelände hier liegt mir eigentlich nicht so,

aber mit einer geänderten Übersetzung auf meinem Bike habe ich ein guten Rhythmus

gefunden und mich so im steilsten Stück absetzen können. Das hat mich natürlich zusätzlich

motiviert, da ich wusste, dass mir die technisch schweren Passagen auf den letzen Kilometern

eher besser liegen", freute sich Sabine Spitz über ihren ersten Sieg beim ersten Start beim

Engadin Bike Giro. Nachdem Sabine Spitz den Prolog über 16 Kilometer und 881 Höhenmeter am Freitag souverän für sich entschieden hatte, verlor sie am zweiten Tag auf den 80 Kilometern mit 2446 Höhenmeter auf Etappensiegerin Esther Süß aus der Schweiz viel Zeit (+3:50 min) und musste auch das Trikot der Gesamtführenden bis zur Schlussetappe abgeben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein