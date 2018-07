von Matthias Scheibengruber und Gerd Eiletz

Fußball: – Rekordverdächtige 71 Mannschaften haben für den Rothaus-Bezirkspokal 2018/19 gemeldet. In insgesamt sechs Spielrunden werden die Teilnehmer ermittelt, die am Mittwoch, 1. Mai, das Finale bestreiten. Bei den Fußballerinnen nehmen 15 Clubs teil. Der Kleinfeldpokal wird von vier Mannschaften an einem Tagesspieltag ausgespielt, so Pokalspielleiterin Kerstin Vetter im Sportheim des SV Jestetten, nachdem SVJ-Jugendleiter Tobias Erlemann die Paarungen bis zum Achtelfinale gelost hatte.

Zum Auftakt wird bei den Männern eine Qualifikationsrunde am 28./29. Juli mit sieben Spielen ausgetragen. Die Sieger greifen dann in der ersten Hauptrunde am 4./5. August ein. Um die Reisewege in den ersten beiden Runden im Rahmen zu halten, wurden die Teilnehmer in vier regionale Gruppen geteilt. Bei nur 15 Frauen-Teams blieben alle Lose in einem Topf, so dass der FC Weizen in Schliengen und die SG Dettighofen/Lottstetten bei der SG Liel/Huttingen antreten müssen.

Da den 13 Bezirksligisten – außer dem FC Wehr sind alle startberechtigten Teams dabei – die unterklassigen Gegner der ersten Runde zugelost wurden, blieben echte Pokalknaller zum Auftakt aus. Allerdings tritt der FC Wittlingen gleich beim Bezirksliga-Absteiger BFC Friedlingen an und die Partie des SV 08 Laufenburg gegen den SV Schopfheim ist nicht nur für Martin Reisle, den ehemaligen Trainer beider Vereine, ein "Klassiker".

Die zweite Hauptrunde wird parallel zum Start in der Kreisliga A und Bezirksliga ausgetragen, sodass auch am 21./22. August noch Spiele angesetzt werden. Lediglich in den ersten beiden Hauptrunden steht dem unterklassigen Verein das Heimrecht zu. Auch das Achtelfinale am 3./4. Oktober wurde bereits ausgelost. Das Viertelfinale ist auf 31. Oktober/1. November terminiert. Die beiden Halbfinalspiele finden am Ostermontag (22. April 2019) statt. Bei den Frauen müssen die Achtelfinals bis 3. Oktober gespielt sein, die weiteren Spielrunden finden parallel zu den Pokalrunden der Männer statt.

Frauenfußball

Achtelfinale: SG Efringen Kirchen – TuS Binzen; SV Todtnau – FC 08 Bad Säckingen; TuS Kl. Wiesental – SG Steina-Schlüchttal; SG ESV Waldshut/Eschbach – FC Hauingen; SF Schliengen – FC Weizen; SV Waldhaus – SV Hänner; SG Liel/Huttingen – SG Dettighofen/Lottstetten; Freilos: FC Bergalingen.

Männerfußball

Qualifikation: T.J.Z. Weil – FC Kandern; FC Huttingen – FV Haltingen; FV Fahrnau – FC Steinen-Höllstein; Rheinfelder Kickers – Spvgg Utzenfeld; SV Nollingen – SG Niederhof/Binzgen; SG Mettingen/Krenkingen – FC Weizen; SV Luttingen – SC Lauchringen.

1. Hauptrunde:

Gruppe 1: SV Istein – SV Herten; Bosporus FC Friedlingen – FC Wittlingen; FC Huttingen/FV Haltingen – TuS Efringen-Kirchen; SC Kleinkems – SF Schliengen; T.J.Z. Weil/FC Kandern – Spvgg Märkt-Eimeldingen; TuS Binzen – SG Malsburg-Marzell; FV Tumringen – SV Liel-Niedereggenen; SV Wollbach – TuS Stetten.

Gruppe 2: FV Fahrnau/FC Steinen-Höllstein – SpVgg. Brennet-Öflingen; FC Hauingen – FC Zell; TuS Maulburg – FC Schönau; SV Karsau – FC Wallbach; SG Grenzach-Wyhlen – FV Degerfelden; Rheinfelder Kickers/Spvgg Utzenfeld – SV Todtnau; TuS Kl. Wiesental – FC Hausen; SV Häg-Ehrsberg – SC Haagen.

Gruppe 3: SV Schopfheim – SV 08 Laufenburg; T.I.G. Bad Säckingen – VfB Waldshut; SC Minseln – SV Buch; SpVgg. Andelsbach – SV Todtmoos; SV Obersäckingen – SV Schwörstadt; FC Bergalingen – C.S.I. Juve Rosetta Laufenburg; SV Nollingen/SG Niederhof/Binzgen – SpVgg. Wehr; SV Eichsel – FC 08 Bad Säckingen.

Gruppe 4: SV Berau – FC Erzingen; AGS Lauchringen – FC RW Weilheim; SV Waldhaus – SV Jestetten; SV Görwihl – SV Dogern; SV Luttingen/SC Lauchringen – FC Dettighofen; SG Lottstetten/Altenburg – SV Eschbach; SG Mettingen/Krenkingen/FC Weizen – Spvgg Wutöschingen; ESV Waldshut – SV Rheintal.

2. Hauptrunde:

Gruppe 1: TuS Binzen/SG Malsburg-Marzell – SV Istein/SV Herten; BFC Friedlingen/FC Wittlingen – T.J.Z. Weil/FC Kandern/Spvgg Märkt-Eimeldingen; FC Huttingen/FV Haltingen/TuS Efringen-Kirchen – SV Wollbach/TuS Stetten; SC Kleinkems/SF Schliengen – FV Tumringen/SV Liel-Niedereggenen.

Gruppe 2: TuS Maulburg/FC Schönau – FC Hauingen/FC Zell; Rheinfelder Kickers/Spvgg Utzenfeld/SV Todtnau – SG Grenzach-Wyhlen/FV Degerfelden; SV Karsau/FC Wallbach – SV Häg-Ehrsberg/SC Haagen; TuS Kl. Wiesental/FC Hausen – FV Fahrnau/FC Steinen/SpVgg. Brennet-Öflingen.

Gruppe 3: T.I.G. Bad Säckingen/VfB Waldshut – SpVgg. Andelsbach/SV Todtmoos; FC Bergalingen/C.S.I. Laufenburg – SV Obersäckingen/SV Schwörstadt; SV Schopfheim/SV 08 Laufenburg – SC Minseln/SV Buch; SV Nollingen/SG Niederhof/Binzgen/SpVgg. Wehr – SV Eichsel/FC 08 Bad Säckingen.

Gruppe 4: AGS Lauchringen/FC RW Weilheim – SV Waldhaus/SV Jestetten; ESV Waldshut/SV Rheintal – SG Mettingen/FC Weizen/Spvgg Wutöschingen; SV Luttingen/SC Lauchringen/FC Dettighofen – SG Lottstetten/Altenburg/SV Eschbach; SV Berau/FC Erzingen – SV Görwihl/SV Dogern.

