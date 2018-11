Die Partie zwischen dem SV Rheintal und der Spvgg. Wutöschingen mutete etwas wie ein Ehemaligentreffen an. Aus der Not geboren setzten die Trainer Uwe Weißenberger (SV Rheintal) und Holger Kostenbader (Spvgg. Wutöschingen) in den vergangenen Wochen – auch gestern – einige Routiniers ein, die eigentlich schon seit einiger Zeit nicht mehr gespielt hatten.

Allen voran Rheintals Torhüter Thorsten von der Heide. Der 46-Jährige spielt seit dem Ausfall von Patrick Altenburger zwischen den Pfosten. Sein Gegenüber bei der Spvgg., Markus Duttlinger, half zuletzt ebenfalls aus. Zwischen ihm und von der Heide liegen aber immer noch 16 Lebensjahre.

Auf dem Feld kickte beim SV Rheintal René Grabe (36). Zwei Jahre älter ist Claudio Porcarelli, der im Derby auf dem Rheinheimer Sportplatz seine "Nummer 4" wieder trug.

