Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FV Lörrach-Brombach II – SV Jestetten 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (81.) Schröter. – SR: Mirco Radtke (Maulburg). – Z.: 70. – Bes.: St. Fornino (SVJ/34.) schießt FE an die Latte.

Es wäre zu schön gewesen, hätte sich der SV Jestetten für seinen couragierten Auftritt bei der Verbandsliga-Reserve des FV Lörrach-Brombach wenigstens ein bisschen belohnen können: "Einen Punkt hätte sich die Mannschaft auf jeden Fall verdient gehabt", war sich Trainer Michele Masi mit FVL-Coach Daniel Schulz einig. Strahlen durfte hingegen Schulz, denn Jakob Schröter sorgte für den dritten Heimsieg in Folge. Nach einer Ecke erwischte er den "zweiten Ball" und ließ sich nicht zwei Mal bitten.

Vielleicht hätte der SV Jestetten dieses Match sogar gewonnen, wenn er nicht nur die deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem 2:2 gegen den VfB Waldshut erreicht hätte, sondern auch das Glück auf seiner Seite gestanden wäre. Nach einer guten halben Stunde hatte Schiedsrichter Mirco Radtke nach einem Foul an Thomas Rangnau auf den Elfmeterpunkt gezeigt. Nachdem Raffaele Ponzo vor einer Woche gegen Cihan Ceylan gescheitert war, schnappte sich dieses Mal Stefano Fornino den Ball.

Der Italiener hatte in den vergangenen vier Partien immer für den SV Jestetten getroffen, doch ausgerechnet am Elfmeterpunkt riss diese Serie. Fornino knallte den Ball an die Latte. Den Nachschuss von Martin Rangnau lenkte Christoph Düster an den Pfosten – mehr Pech geht eigentlich nicht.

Nach dem Wechsel nahm der SV Jestetten das heft endgültig in die Hand, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Thomas Rangnau scheiterte mit einer sehr guten Chancen an Düster.

Trotz der Niederlage wollte Masi den Stab nicht über seiner Mannschaft brechen: "Wir hatten uns nach dem Waldshuter Spiel viel vorgenommen. Wir wollten wieder Fußball spielen, den Ball laufen lassen, kombinieren und den Gegner kontrollieren. Das ist uns über weite Strecken gelungen."

