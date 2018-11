Fußball-Bezirksliga,Hochrhein

SV Herten – SV Buch 4:4 (0:2). – Tore: 0:1 (23.) Armanowski; 0:2 (24.) Maier; 1:2 (58.) Rittwag; 1:3 (75.) Vögele; 2:3 (79.) und 3:3 (86.) beide Kocer; 4:3 (87.) Müller; 4:4 (90.+5/HE) Hackenberger. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 160. – Bes.: Rot für Martini (SVB/80.) und Bitzer (SVH/80.) wg. Tätlichkeit sowie Romano (SVH/90.+6) wg. grobem Foulspiel; Eckert (SVB/79.) hält FE von Kocer.

Nahezu gespenstische Stille herrschte beim Abpfiff von Schiedsrichter Ralf Brombacher nach rund 97 gespielten Minuten. Die Spieler beider Teams schienen in diesem Moment mit ihren Emotionen zu kämpfen, schwankten zwischen Freude und Enttäuschung. "Wenn du in der fünften Nachspielminute durch einen Handelfmeter das 4:4 kassierst, bist du eigentlich sauer", gab Trainer Thorsten Szesniak vom SV Herten offen zu: "Ich habe meinen Jungs aber gesagt, dass sie stolz auf ihre Leistung sein dürfen." Ähnlich klang es bei Michael Hägele: "Jede andere Mannschaft hätte hier verloren, aber den SV Buch darf man halt nie abschreiben."

Trainer Michael Hägele (SV Buch): "Jede andere Mannschaft hätte hier verloren, aber den SV Buch darf man halt nie abschreiben." | Bild: Scheibengruber, Matthias

So klopfen am Ende beide Trainer ihren Mannen auf die Schultern, denn die hatten den Zuschauern ein emotionales Spektakel abgeliefert, wie man es in der Bezirksliga eher selten erlebt. So gesehen, hatte das Spiel keinen Verlierer verdient: "Das Ergebnis geht in Ordnung", waren sich beide Trainer einig. Schließlich hatten sowohl Szesniak als auch Hägele die Niederlage jeweils greifbar vor sich.

Die ersten 45 Minuten gehörten dem SV Buch, der mit einem Doppelschlag durch Dawid Armanowski (23.) und Marco Maier (24.) innerhalb weniger Sekunden seine Dominanz unterstrich. Schließlich waren die Gäste mit drei klaren Siegen im Rücken aufgelaufen: "Die haben gestrotzt vor Selbstbewusstsein", staunte Thorsten Szesniak in den ersten Minuten nicht schlecht. Dabei hätte seine Elf ebenso Grund gehabt, sich mit breiter Brust aufs Feld zu stellen. Seit dem 1:6-Debakel gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen wurde kein Spiel mehr verloren.

Trainer Thorsten Szesniak (SV Herten): "Wenn du in der fünften Nachspielminute durch einen Handelfmeter das 4:4 kassierst, bist du eigentlich sauer. Ich habe meinen Jungs aber gesagt, dass sie stolz auf ihre Leistung sein dürfen." | Bild: Scheibengruber, Matthias

Dass das so geblieben ist, lag an Szesniaks Maßnahme in der Pause, neben Philipp Müller und Tunahan Kocer auch noch Julian Jäger in den Sturm zu stellen: "Mit dieser Umstellung kamen wir nicht klar. Sie haben uns förmlich in den Strafraum gepresst", wunderte sich Michael Hägele nicht über den Anschlusstreffer, der Mario Rittwag (58.) mit einem perfekten Volleyschuss gelang.

Nun drängte der SV Herten auf den Ausgleich, hatte aber Glück, dass Jonas Albiez (60.) nach einem Armanowski-Pass der Blick für den freien Mann fehlte und Jonas Schulz klären konnte. Eine Viertelstunde später schien das Spiel entschieden. Der eben eingewechselte Manuel Berger legte für den kurz zuvor gekommenen Patrick Vögele (75.) auf – 1:3.

Pustekuchen, jetzt ging es erst richtig los. Mario Hoppe passte auf Philip Bitzer auf, verfolgte ihn im Strafraum, traf ihn an der Ferse – Strafstoß. Tunahan Kocer lief an, Simon Eckert parierte, Florian Amann klärte ins Toraus. Die Ecke schlenzte Marco Romano vors Tor, Kocer war zur Stelle – 2:3.

Philipp Müller wollte eine schnelle Spielfortsetzung, schnappte sich den Ball im Tor, lag aber plötzlich am Boden. Denys Martini hatte ihn umgestoßen, flog im gleichen Moment selbst ins Netz, weil Philip Bitzer ebenfalls geschubst hatte. Schiri Brombacher fackelte nicht – Rot für beide Spieler.

Und das verrückte Spiel ging weiter. Nach dem Anspiel war Pascal Pecoraro durch, schob den Ball knapp vorbei: "Wenn da das 4:2 fällt, ist es vorbei", war Szesniak überzeugt. Doch es war nicht vorbei. Julian Jäger lief Simon Eckert entgegen, spielte quer zu Kocer (86.), der allerdings leicht im Abseits stand – 3:3.

Und als wäre das nicht genug des Guten gewesen, schlug der bärenstarke Romano eine hohe Flanke vors Bucher Tor. Philipp Müller (87.) stieg hoch und köpfte zum 4:3 für die Hausherren ein.

Jetzt tobte die Menge draußen, selbst jene Zuschauer, die zur Pause mit harschen Worten den Auftritt ihrer Elf kritisiert hatten, feierten den SV Herten. Doch das Spiel war noch nicht zu Ende. Die Knieverletzung von Dawid Armanowski hatte für mehrere Minuten Unterbrechung gesorgt. Brombacher legte sechs Minuten drauf.

Nachspielminuten, die Marco Romano zum tragischen Helden machten. Der Hertener, der wesentlichen Anteil an der Auferstehung seiner Elf hatte, verursachte mit seinem ausgestreckten Arm jenen Handelfmeter, den Moritz Hackenberger zum 4:4 (90.+5) verwandelte. Sekunden später grätschte Romano an der Mittellinie dem enteilten Pecoraro in die Fersen – Rot. Das war's dann aber auch wirklich.

Philipp Müller (SV Herten): "Wir haben auch nach dem 1:3 und dem verschossenen Elfer weiter an uns geglaubt" Philipp Müller (SV Herten): "Wir haben auch nach dem 1:3 und dem verschossenen Elfmeter weiter an uns geglaubt" | Bild: Scheibengruber, Matthias Im vergangenen Winter wechselte Philipp Müller (29) aus beruflichen Gründen von der SG Niederhof/Binzgen zum SV Herten. Der Stürmer fühlt sich rundum wohl. Philipp, das 4:4 war nichts für schwache Nerven. Wie haben Sie dieses Spiel erlebt? Die erste Hälfte war nicht gut von uns. Wir hatten zwar Chancen, aber es lief nicht. In der Pause hat der Trainer dann umgestellt und wir kamen besser ins Spiel. Dennoch lag Ihre Elf nach 75 Minuten mit 1:3 hinten, verschoss danach sogar einen Foulelfmeter. Wie kommt man da nochmal zurück? Wir haben einfach weiter an uns geglaubt. Wichtig war, dass wir unmittelbar nach dem verschossenen Foulelfmeter das 2:3 gemacht haben. Wir wollten einfach nicht verlieren. Und dann kam das Müller-Tor zum 4:3! Marco Romano, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat und seit Wochen konstant gut spielt, flankte den Ball prima in den Strafraum. Den musste ich einfach reinköpfen. Und dann ging der Sieg in der Nachspielzeit doch noch flöten. Das war Pech, dass ausgerechnet Marco der Ball so blöd an die Hand springt. Aber unterm Strich übers komplette Spiel geht das Unentschieden in Ordnung. Trotzdem bleibt ein Nachgeschmack wegen der Roten Karten gegen Bitzer und Romano. Es war absolut kein unfaires Spiel. Und ich denke, dass alle drei Platzverweise vertretbar sind. Mehr ärgert mich, dass wir wie schon in Zell in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassieren. Da müssen wir uns verbessern. Vor vier Wochen gab es ein 1:6 hier. Vier Spiele mit acht Punkten folgten. Ist das Debakel gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen abgehakt? Auf jeden Fall. Wir haben vier Mal richtig gut gespielt, sind seither unbesiegt. Unser Blick geht nach vorn. Wir wollen bis zur Winterpause noch ein paar Punkte für einen beruhigenden Platz im Mittelfeld holen. Fragen: Matthias Scheibengruber

