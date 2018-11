von Monika Scheibengruber

Tischtennis–Verbandsliga, Männer

TTC Singen II – SV Eichsel 5:9. – Mit einem starken vorderen Kreuzpaar holte sich der SV Eichsel (5.) einen wertvollen Sieg beim unteren Tabellennachbarn. Die Spitzenspieler Christian Switajski und Mark-Hong Bayer holten das Maximum an Punkten. Gemeinsam gewannen sie das Doppel und zudem jeweils beide Einzel. Alexander Höferlin spielte ebenfalls stark auf. Musste er sich im Doppel mit Daniel Granier noch in der Verlängerung des fünften Satzes geschlagen geben, so holte er im Einzel beide Punkte. Die fehlenden zwei Zähler steuerten Lukas Hertrich und Granier bei.

Landesliga Männer, Staffel 2

TuS Hüfingen – TTF Stühlingen 6:9. – Tabellenführer TTF Stühlingen behielt seine "weiße Weste", auch wenn es beim Tabellendritten eng wurde. Bis zum 8:3 lief alles gut, doch der Siegpunkt wollte nicht gelingen. Alexander Dorka, Jens Lasarzick und Wolfgang Krickl mussten sich jeweils im fünften Satz geschlagen geben. Gerd Schönle und Dorka machten sich bereits für das Schluss-Doppel warm, als Jacek Hesse den fehlenden Zähler im vierten Satz gegen Robert Harich einspielte. Die Stühlinger Punkte holten Schönle/Dorka und Lasarzick/Krickl im Doppel sowie Schönle (2), Felix Wigand (2), Dorka, Krickl und Hesse im Einzel.

Landesliga Männer, Staffel 3

TV Denzlingen – SV Eichsel II 9:6. – Nicht gut lief es der Eichsler „Reserve“ beim Tabellenfünften. Zwar kämpfte sich der Tabellenneunte von einem 3:8-Rückstand mit Siegen von Patrick Jünge, Björn Jünge und Eugen Maurer noch auf 6:8 heran, doch musste Tobias Weissenberger den Sieg für die Gastgeber zulassen. Wären vorn nicht Jörg Blank und Martin Weiss leer ausgegangen, wäre sicher mehr drin gewesen. Erfolgreich waren zudem das Doppel B. Jünge/Weissenberger sowie P. Jünge und Weissenberger im Einzel.

Verbandsliga, Frauen

ESV Weil II – SV Nollingen 8:5. – Trotz Bestbesetzung reichte es den Nollingerinnen beim Tabellenführer nicht zum Punkt. ESV-Spitzenspielerin Volha Lazarkova war zu stark. Sie gewann alle drei Spiele und bescherte Petra Kaufmann im 16. Spiel die zweite Saisonniederlage. Die Gäste hatten zum Auftakt ihre Doppel durch Lisha Wang/Adelina Bejtaga und Kaufmann/Larissa Mader knapp im fünften Satz gewonnen, doch Siege von Kaufmann und Mader gegen Ludmilla Anzibor sowie von Kaufmann gegen Alicia Lange reichten nicht.

Landesliga Frauen, Staffel 2

TTC Mühlhausen – TTF Stühlingen III 8:5. – „Bis zum 5:5 hielten wir gut mit, fielen dann aber in ein tiefes Loch", zog Mannschaftsführerin Katja Wiedemann vom Tabellendritten ihr Fazit: "Gut hat unser Nachwuchs gespielt", lobte sie Anika Böhler und Julia Seidel-Fischer. Die Punkte holten das Doppel Anika Böhler/Anja Müller sowie Böhler (2), Wiedemann und Müller.

Landesliga Frauen, Staffel 3

TTC Albtal – Sonnland Freiburg 7:7. – Gegen das Schlusslicht hatte Paula Kümper den Siegpunkt schon auf dem Schläger. Sie führte im letzten Spiel des Aufsteigers gegen Martina Dichtel bereits mit 2:0, musste sich dann aber im Entscheidungssatz mit 9:11 geschlagen geben. Die sieben Punkte für den Tabellenfünften holten Sarah Weist/Paula Kümper sowie Weist (2), Ulrike Kümper (3) und Paula Kümper.

