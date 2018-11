von Monika Scheibengruber

Tischtennis Verbandsliga Männer

FT 1844 Freiburg II – SV Eichsel9:7. – Viel knapper geht es fast nicht mehr. „Es war uns vollkommen klar, dass das ein enges Match werden wird. Unsere Hoffnung war, mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln zu kommen", blickt Kapitän Daniel Granier auf das enge Spiel beim oberen Tabellennachbarn zurück: "Leider hat dieser Plan nicht geklappt." Aus den ersten drei Begegnungen kamen nur das Spitzen-Doppel Christian Switajski und Mark-Hong Bayer mit einem Sieg von den Platten zurück. Sie hatten sich gegen Nick Do, der mit dem aus Lauchringen stammenden Luca Rowinski das Freiburger Doppel bildete, im fünften Satz behauptet. Granier verlor an der Seite von Lukas Hertrich glatt mit 0:3, Alexander Höferlin und Manuel Brugger wurden im fünften Satz besiegt.

Dennoch ließen sich die Eichsler nicht aus der Fassung bringen, gewannen im ersten Durchgang vier Einzel durch Switajski, Bayer, Höferlin und Granier und gingen mit einer 5:4-Führung in die zweite Runde. Hier bewiesen die Freiburger das bessere Stehvermögen. Im Duell der "Einser" gewann Salomon Brugger gegen Switajski ebenso in fünf Sätzen, wie Jonas Grimm, der sich gegen Höferlin mit 16:14 im Entscheidungssatz behauptete. So blieb es bei Siegen von Bayer und Brugger und einem 7:8 vor dem Schluss-Doppel.

Dieses letzte Duell zwischen Switajski/Bayer und sowie S. Brugger mit Niklas Grimm war hart umkämpft. Nach gewonnenem ersten Satz gab das Eichsler Duo den zweiten Satz mit 13:15 ab, schnaufte beim 4:11 im dritten Satz durch. Zum Endspurt reichte es aber nicht, denn in der Verlängerung des vierten Satzes setzten sich die Freiburger mit 12:10 durch: „Letztlich haben sensationell platzierte Schläge von Salomon Brugger dieses Spiel entschieden“, brachte es Granier leicht zerknirscht auf den Punkt.

SV Eichsel – Spvgg Ottenau II 9:2. – Gegen den Tabellenneunten aus der Ortenau wurden die Eichsler ihrer Favoritenrolle gerecht. Switajski/Bayer und Höferlin/Brugger punkteten im Doppel. Im Einzel musste sich lediglich Höferlin geschlagen geben. Die weiteren Punkte für den Tabellensechsten holten Switajski (2), Bayer (2), Hertrich, Brugger und Granier.

Landesliga Männer, Staffel 3

FT 1844 Freiburg III – SV Eichsel II 9:3. – Der SV Eichsel II (9.) musste neidlos die Niederlage anerkennen. "Die Freiburger waren sehr gut aufgestellt und stark an der Platte. Der Sieg geht in Ordnung“, konnte Daniel Granier seine leichte Enttäuschung aber nicht verbergen. Nach dem Sieg von Granier/Jens Kreutler und den Niederlagen von Martin Weisss/Björn Jünge und Patrick Jünge/Patrick Heger punkteten im Einzel lediglich Granier und Heger beim Tabellensiebten.

Badenliga, Frauen

TV Weisenbach – TTF Stühlingen II 8:3. – Im Duell der punktlosen Aufsteiger kassierte das Schlusslicht aus Stühlingen eine deutliche Niederlage. Im vergangenen Jahr hatte beide Mannschaften jeweils einen knappen Sieg eingespielt: "Die Doppel kamen nicht. Oft sind wir in der entscheidenden Phase einfach nicht gut genug“, so Spielführerin Jennifer Faller, die zwei knappe Niederlagen einstecken musste. Die drei Punkte holten Jennifer Faller, Evita Wiedemann und Tatjana Lasarzick.

Landesliga Frauen, Staffel 3

TTC Suggental – TTC Albtal 8:5. – Nur knapp schrammte der TTC Albtal am Punktgewinn beim Tabellenzweiten vorbei. Allerdings erwiesen sich die Zwillingsschwestern Finnja und Antje Böhm, die fünf von sechs möglichen Punkten holten als zu stark. Lediglich Sarah Weist setzte sich im fünften Satz gegen F. Böhm durch. Neben einem weiteren Einzel gewann sie auch das Doppel mit Paula Kümper. Das zweite Doppel holten sich Ulrike Kümper/Jennifer Finkbeiner, danach spielte P. Kümper den fünften Punkt ein.

