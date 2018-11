von Monika Scheibengruber

Tischtennis, Verbandsliga Männer

DJK Oberschopfheim – SV Eichsel 5:9. – Mit dem Sieg beim Tabellenfünften schob sich der SV Eichsel nach vorn auf den dritten Platz. Mit einem weiteren Sieg, am Wochenende beim Tabellenvorletzten DJK Oberharmersbach, wäre dieser Platz sogar über die Winterpause gesichert. Trotz des Fehlens von Spitzenspieler Christian Switajski rief die Mannschaft eine starke Leistung ab.

Nach nur einem gewonnenen Doppel von Mark-Hong Bayer/Lukas Hertrich und einem verpatzten Start in die Einzel, lagen die Gäste zunächst mit 3:5 hinten. Mit einem Sieg in seinem ersten Einzel leitete Daniel Granier die Aufholjagd ein. Der Bann war gebrochen und mit Nervenstärke sicherten sich die Eichsler den den Erfolg. Sechs Siege in Folge, drei davon erst im fünften Satz, beeindruckten die Hausherren. Für die Punkte im Einzel sorgten Bayer (2), Hertrich, Alexander Höferlin, Manuel Brugger (2) und Granier (2).

Landesliga Männer, Staffel 3

SV Eichsel II – TTV Auggen II 3:9. – Weniger erfolgreich agierte die Eichsler „Reserve“ gegen den oberen Tabellennachbarn aus dem Rebland. Dabei ging es gut mit Doppel-Siegen von Patrick Jünge/Danijel Soldo und Torsten Einhaus/Antonio Massafra sowie dem 3:1 von Martin Weiss gegen Markus Beissert los. Danach aber riss der Faden beim Tabellenneunten. Alle acht restlichen Partien gingen an die Gäste, wenn auch drei Spiele erst im fünften Satz entschieden wurden.

Landesliga Frauen, Staffel 3

TTC Nimburg – TTC Albtal 6:8. – Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Kontrahentinnen, mit dem besseren Ende für den Tabellenvierten aus dem Albtal. Sieben Mal ging es über fünf Sätze, vier Mal holten sich die Albtälerinnen die Punkte.. Das Team um Sarah Weist musste auf ihre Nummer drei, Paula Kümper, verzichten, sie wurde jedoch von Jugendspielerin Selina Weist erfolgreich ersetzt. Verlor sie noch mit ihrer Schwester Sarah das Doppel mit 10:12 im fünften Satz, spielte sie im Einzel dann zwei wichtige Siege ein. Spitzenspielerin Sarah Weist gewann alle drei Einzel. Ulrike Kümper steuerte zwei weitere Einzelsiege bei und gewann das Doppel mit Jennifer Finkbeiner.

